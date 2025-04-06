味全龍開季5連勝獨走 葉君璋談陣容安排空間大

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職味全龍隊今天在主場天母棒球場以7比0擊退富邦悍將，奪下開季5連勝，目前戰績獨走。教頭葉君璋認為今年球季不管排哪個球員都很放心，安排陣容空間大，是很大不同。

龍隊在2局下展開攻勢，曾聖安敲安打、陳思仲選到保送後，郭天信擊出一壘方向滾地球，一壘手范國宸發生失誤奉送1分，接著李凱威敲安打帶有2分打點，這局龍隊小將曾聖安跑出盜壘成功，生涯首盜出爐，且以19歲9天的年紀成為中職史上最年輕跑出首盜的選手。

4局下陳思仲敲二壘安打後，利用王順和的犧牲觸擊、郭天信的高飛犧牲打，跑回1分；6局下龍隊的曾聖安、陳思仲、郭天信、劉俊緯都敲出安打，加上李凱威高飛犧牲打，攻下2分；8局下再得1分，終場龍隊就以7比0獲勝。

開季奪下5連勝，被問到今年球隊有什麼不一樣的地方，賽後龍隊總教練葉君璋表示，「我覺得現在每個球員都知道在場上要做些什麼，知道怎麼去比賽，這個星期不管用誰都很放心。」

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本季龍隊補了2名重砲陳子豪、朱育賢，加上年輕好手曾聖安、劉俊緯等人竄起，葉君璋也指出，現在排陣容可以比較多元，像是依照每天對方投手去排陣容，或是像今天朱育賢的手有點不適，昨天讓劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠輪休都可以，「不會想說少1個怎麼辦，這是滿大的差別。」

此戰李凱威包辦4打點、郭天信2打點，另外陳思仲敲出雙安、跑回3分。葉君璋指出，陳思仲是培養很久的選手，「希望他在一軍有比較多經驗，今年對他是滿好的機會可以在一軍站穩，雖然可能沒辦法常常先發，但像今天這樣的時候對球隊有貢獻，對我們很重要。」（編輯：張雅淨）1140406