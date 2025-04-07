蔡明堂與林鴻道同窗情誼促成 凱撒冠名新北市棒球隊

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（中央社記者謝靜雯新北7日電）凱撒飯店集團董事長林鴻道與新北市棒委會主任委員蔡明堂是國中同學，在蔡明堂促成下冠名贊助新北市棒球隊，盼成為球隊最強後盾，喊話希望讓台灣成為體育強國、新北變成體育強市。

凱撒飯店集團與新北市政府再度攜手，繼成功支持射箭隊與女子壘球隊後，今日正式舉行冠名贊助「新北凱撒棒球隊」，深化雙方在體育領域的合作，展現對基層運動持續投入的決心。

凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道今天在記者會上透露，和蔡明堂是國中同學，因緣際會一起出席學校校慶，蔡明堂對他說，既然已經有射箭隊、壘球隊，為什麼不加一個新北棒球隊，聽完建議後覺得不錯，因此決定冠名贊助。

林鴻道表示，將持續支持新北棒球發展，穩固基礎、培育菁英，邀請市民一起為專屬城市球隊加油，提升市民認同感。「新北凱撒棒球隊」以「深耕在地、新北奪冠」為目標，展現活力，培養更多新北好手，共創體育城市新風貌。

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新北凱撒棒球隊年度主視覺由隊長劉任傑帶領經歷無數賽事洗禮的戰士們，傳達「新北出擊」的球隊精神，為了城市，為了團隊，為了新北的棒球驕傲，不畏挑戰，勇敢向前，以最堅定的信念，迎戰每一場比賽。

新北凱撒棒球隊由總教練周宗志領軍，目前正在進行中的賽事為全國成棒甲組春季聯賽，預賽3戰打完，新北凱撒戰績2勝1敗，新北凱撒下一戰將於9日迎戰綺麗珊瑚。（編輯：李亨山）1140407