邱郡想拚的心更堅定 兼顧長打上壘率三度挑戰選秀

（中央社記者謝靜雯新北7日電）新北凱撒棒球隊野手邱郡兩度挑戰選秀失利，他坦言原本以為會放棄，但沉澱過後想拚的決心更堅定，了解身材劣勢，在強化力量增加長打的同時，也不影響上壘率，將再度挑戰選秀。

23歲內野手邱郡兩度挑戰中職選秀都沒能獲得球隊青睞，他回憶去年情景，入選U23世界盃棒球賽培訓隊在海外比賽時剛好碰到選秀日，當時對自己期待很高，起了個大早跟著隊友一起看選秀，聽到隊友的名字一個一個被叫到，結束選秀確定落選，也形成強烈的對比，但也恭喜隊友。

邱郡坦言，當時很傷心難過，但面對眼前的比賽還是要壓抑不能表現出情緒，之後有一段時間其實沒有練球的動力，透過跟心理師聊天，才慢慢釋懷。

邱郡笑說，原本以為兩度落選應該就會放棄了，「但沉澱情緒之後，發現想要選秀的心情更堅定」，邱郡的哥哥邱辰也曾效力中職味全龍隊，邱郡表示，哥哥沒有特別說什麼，只鼓勵他把該做的事情做好，「他說我們的個性和打球方式都不一樣，他經歷過的事情不一定我也會經歷，不想要影響我的決定。」

邱郡提到，兩度落選後有去詢問可能的原因，主要是認為他的身材條件不高大，攻擊上儘管打擊率高，但長打能力沒有這麼突出，沒有符合球隊的期待。

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邱郡表示，這段期間提升長打是努力的方向，但也不想要為了追求長打，影響本來上壘率好的優勢，希望可以兼具；邱郡目前以二壘守備為主，自評優勢是移動快、守備範圍大。

新北凱撒總教練周宗志表示，邱郡無論攻擊、守備能力，在球隊中都是主力，攻擊方面打擊率穩定，不會有明顯的高低潮是特色，就算狀態不好，1、2場比賽也可以很快的調整回來，具備這樣的心態條件，相信他能有挑戰職棒舞台的機會。（編輯：李亨山）1140407