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中職颳李珠珢旋風 帶動悍將開幕週票房成長30%

2025/4/9 10:19（4/9 10:54 更新）
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富邦悍將在啦啦隊Fubon Angels「韓援3本柱」李雅英（前左）、李珠珢（前中）、南珉貞（前右）等人的加持下，本季中職開幕週票房、周邊商品皆創下佳績。（中央社檔案照片）
富邦悍將在啦啦隊Fubon Angels「韓援3本柱」李雅英（前左）、李珠珢（前中）、南珉貞（前右）等人的加持下，本季中職開幕週票房、周邊商品皆創下佳績。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北9日電）隨著韓籍啦啦隊成員李珠珢加入Fubon Angels，全台掀起一股「李珠珢旋風」，也帶動富邦悍將本季中職開幕週票房，相較去年開幕週成長約30%，球團也表示，「很滿意。」

延續台灣隊在世界12強棒球賽摘金熱潮，搭配悍將啦啦隊Fubon Angels「韓籍3本柱」李雅英、南珉貞、李珠珢加持下，悍將於4月2日、3日的主場開幕週人氣紅不讓，尤其擁有精緻甜美外型的李珠珢被球迷稱為「AI女神」，確定來台發展後立刻引發廣泛討論。

悍將本季主場開幕週兩場不僅皆吸引破萬人進場，合計共有2萬2419名球迷到場，相較去年開幕週票房成長約30%，還不包括銷量強強滾的周邊商品。

對於周邊商品的銷售數字與營業額，悍將球團低調表示無法公布，但對李珠珢與Fubon Angels所帶來的經濟效益則直言：「很滿意。」加上悍將兩戰都以勝利作收，堪稱面子、裡子雙贏。

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李珠珢在韓職起亞虎擔任啦啦隊期間，因為「三振舞」影片在全球爆紅。富邦育樂總經理陳昭如去年深刻感受到李珠珢受歡迎的程度，因此在休賽季積極接洽，甚至親自飛往韓國與李珠珢分享未來規劃，最後成功讓李珠珢簽下台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下第1名全經紀約的啦啦隊員。

把握李珠珢締造的「流量密碼」，讓悍將在新賽季有了好的開始，悍將球團表示，感謝所有人對李珠珢及Fubon Angels的喜愛與支持，「未來期待安排（李珠珢）更多場次、相關互動，希望有更多球迷一起來體驗李珠珢的魅力。」（編輯：張雅淨）1140409

#中職
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#韓職
#世界12強棒球賽
#李珠珢
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