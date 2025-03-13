陳昭如分享接洽李珠珢過程 抱電腦赴韓國簡報

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職富邦悍將今天為啦啦隊女神李珠珢辦加盟記者會，富邦育樂總經理陳昭如表示，與李珠珢接洽的過程困難重重，甚至還帶著電腦、螢幕去韓國找她，「非常高興有這樣的機會。」

李珠珢去年擔任韓職起亞虎隊啦啦隊時，因為「三振舞」影片在全球爆紅，去年以起亞虎啦啦隊身分來台應援時，對台灣留下深刻印象，最後與富邦育樂簽下台灣演藝工作全經紀約。

陳昭如今天表示，其實去年上半年富邦育樂就非常關心韓國職棒的動態，剛好去年6月時三振舞爆紅，那時候本來就在與起亞虎隊談合作，「就跟起亞虎許了小小心願，希望她可以在來台應援的陣容裡面。」

陳昭如提到，去年在台北大巨蛋時，從現場觀眾、球迷反應，就可以感受到李珠珢真的很受歡迎。陳昭如指出，去年9月底李珠珢與前經紀公司結束關係後，就開始跟她聯絡，「過程中困難重重，還好有在韓國的富邦現代人壽幫忙聯絡。」

陳昭如表示，之後她親自飛了韓國一趟，團隊抱著電腦、螢幕，在李珠珢家附近的中式餐館做簡報、跟她分享未來規劃，「很高興今年1月22日再度飛到韓國簽下合約，非常高興有這樣的機會。」

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有傳言李珠珢與富邦的簽約金高達台幣千萬元，對此陳昭如回應，「這是以訛傳訛，不過這次合約洽談非常久，最後條件雙方都是滿意的。」陳昭如提到，會請中文老師幫李珠珢上課，隊上學姊也都會教她中文。

陳昭如分享，李珠珢雖然有點仙氣、高冷的感覺，但私底下是非常可愛的小女生，「球迷會叫她珠珠寶貝、富邦小公主、甚至是富邦至寶，我都很喜歡，希望大家給她多一點時間，將來會透過Vlog等，有更多機會跟球迷互動。」（編輯：李亨山）1140313