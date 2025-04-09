羅戈7局好投 兄弟奪4連勝、斷龍隊開季連勝

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職今天在洲際球場的賽事，中信兄弟洋投羅戈繳出7局僅失1分好投，加上8局下味全龍投手陳冠偉發生失誤、暴投送分，終場兄弟以2比1奪下4連勝，也中斷龍隊開季4連勝。

雙方在前5局都沒辦法攻下分數，直到6局上，龍隊的郭天信敲安打後，郭嚴文選到保送，吉力吉撈・鞏冠再敲安打，率先攻下1分。

不過7局下兄弟的江坤宇選到保送後，岳東華、高宇杰都敲出安打，形成滿壘，接著張志豪從林凱威手中選到保送，擠回追平分；8局下兄弟一、二壘有人時，接替王定穎登板的投手陳冠偉傳二壘發生牽制失誤，最後又發生暴投奉送超前分，終場兄弟以2比1奪勝，龍隊吞下本季首敗。

兄弟先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）用101球投7局，被敲出9支安打，投1次保送、4次三振，僅失1分演出優質先發，勝投由第2任投手王凱程拿下。

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另一場在桃園棒球場的賽事，桃猿1局下就灌進大局，陳晨威、林立、林子偉敲安打，攻下2分，二、三壘有人時梁家榮再敲安打，帶有2分打點，接著成晉敲出1打點二壘安打，單局攻下5分。最終桃猿以8比2擊退富邦悍將，奪下3連勝，悍將苦吞5連敗。

桃猿先發投手黃子鵬用80球投5局，被敲出5支安打，投出1次觸身球保送，送出3次三振，失掉1分，奪下勝投。（編輯：蕭博文）1140409