李洋公益演講暢談人生 贊助費捐出挹注6名球員

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（中央社記者黎建忠台北10日電）拿到2面奧運羽球男雙金牌後就退役的李洋，生活依舊不得閒，近期將舉辦了6場公益演講；更可貴的，就是李洋將演講的贊助費用全數捐給6名羽球選手，幫助他們有更多資源。

現年29歲的李洋，和搭檔王齊麟合作先後拿下東京奧運、巴黎奧運羽球男雙金牌，完成史無前例的2連霸後選擇急流勇退，回到學校擔任羽球隊教練。

除了專業技術上的傳承，李洋也喜歡和外界互動，並且分享自己在球場上的經驗和熱忱，希望能增加自己的影響力給所有需要的人。

因此李洋和知名跑車品牌合作，將從今年3月到9月之間舉辦6場公益演講，目前已經完成2場，第3場將於4月24日在高雄醫學大學。而李洋也將演講的贊助費用全數捐給自己指定的6名羽球選手，年紀從19到27歲之間都有。

李洋在接受中央社記者訪問時表示，自己在大學時期因為還沒有成績，所以出國比賽都是靠爸爸支助，「我很喜歡在演講中分享自身的小故事，讓那些跟我一樣起步不太順遂但仍舊懷抱夢想的人，可以獲得更多有決心的想法。」

李洋強調，可能很多人在人生旅途中都有徬徨的時候，如果能在這種時候遇到貴人，或許很多事情都能迎刃而解，「所以現在我有能力的時候，也希望可以成為別人的貴人。」

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談到自己將贊助費用捐給6名羽球選手，李洋則是笑說：「這些都是大學以上的甲組球員，是我自己覺得有潛力、有毅力且資源比較少的選手，希望能多少幫助他們一些。」

李洋提到，並非頂尖的選手才是人才，但台灣的資源幾乎都集中在菁英選手身上，同時間還是有很多人在努力堅持，「所以我才會有這樣贊助別人的想法。」（編輯：陳政偉）1140410