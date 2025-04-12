吳東霖質疑補助款未入帳 體育署：下週撥付補助款

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣網球好手吳東霖在社群發文稱至今尚未收到2023年補助款，體育署、網協今天發聲明解釋，強調已撥付第1期款項，針對已提供完整單據選手，下週內將撥付第2期款項。

曾代表台灣參加亞運、台維斯盃網球國手吳東霖今天在社群砲轟中華網球協會，不滿2023年的補助款直到今年4月尚未入帳，也對黃金計畫名單表達質疑，「把現今最有參加奧運機會的一位選手排除在外。」

針對過去2年潛優補助款何時撥款，體育署表示，第1期款均已先行撥付給選手，第2期款項得等到網協將「全部原始憑證」收集完整後，提交給教育部經審核無誤才能撥款，但因部分選手所送核銷單據尚未完備。

不過，體育署長鄭世忠已指示業務單位及主計單位研議協助，同意網協採分批核銷方式撥付，針對已提供完整單據的選手，下週內將可撥付第2期款，而網協對此表示，在收到體育署撥款後，會盡快將款項轉撥到選手帳戶。

體育署表示，自2023年起將幾名奧運選手納入計劃經費補助，今年起正式推出黃金計畫分級給予支持，並經國家運動訓練中心去年11月召開專家委員會議完成第1版進退場資格規定公告實施，其中進場規定包括將杭州亞運金牌成績納入進場資格考量。

體育署指出，後續包括盧彥勳及其他網球專業人士建議，考量網球奧運參賽資格特性，極力建議應以世界排名為範圍，並納入分級進退場規定，不應納入與世界排名矛盾的亞運雙打，避免其他排名較高選手產生不公平的剝奪感，並於去年12月完成第2版進退場規定公告實施。

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由於前後兩個版本規定不同引發爭議，鄭世忠已要求國訓中心，在兼顧選手權益下，廢止第1版，並以奧運培訓計劃與潛優計劃取代，與選手妥善溝通說明，維護大部分選手獲取政府補助資源的公平性，並協助爭取奧運參賽資格。

針對吳東霖所反映的狀況，網協表示，除部分事項涉及法規與誤解，也坦承協會研訂部分事項時應更周延並強化溝通，後續黃金計畫進退場機制將與國訓中心進一步討論，同時近期內將聽取教練、選手們意見，以做為未來改善進步空間。（編輯：龍柏安）1140412