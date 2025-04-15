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NBA唐西奇成球衣銷售王 史上首位國際球員達標

2025/4/15 11:48
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（中央社記者黎建忠台北15日電）根據著名美國體育記者史坦報導，季中轉隊到美國職籃NBA洛杉磯湖人的「歐洲金童」唐西奇，成為2024-25球衣最熱賣的球星，也是史上首位國際球員達成此成就。

NBA季後賽將從明天起先展開2輪附加賽，而湖人「以逸待勞」，首輪將以西區第3種子身分，迎戰西區第6種子的明尼蘇達灰狼。

唐西奇（Luka Doncic）在今年2月從達拉斯獨行俠被交易到湖人後，共替紫金軍團出賽28場比賽，平均繳出28.2分、8.1籃板、7.5次助攻，逐漸從詹姆斯（LeBron James）手中接過傳承火炬。

史坦（Marc Stein）今天在個人X上寫道，唐西奇自從交易到湖人後球衣大賣，確定成為今年賽季「球衣銷售王」，而他也是NBA史上，首名非美國本土球員卻稱霸球衣銷售榜的國際球員。

另外，根據美國媒體Sportico報導，唐西奇也是NBA聯盟自從2014年以來，除了柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯以外的球衣銷售榜首。

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Sportico從2011-12賽季開始計算以來，詹姆斯共拿過8個賽季的球衣銷售王，其中5次在湖人，柯瑞則拿過4次，另外安東尼（Carmelo Anthony）、羅斯（Derrick Rose）各拿過1次。

只不過，唐西奇的球衣賣得再好，也無法從中獲得大量分潤，因為根據NBA的勞資協議，所有「籃球周邊」的收益，都得平均分配給30支球隊。（編輯：張雅淨）1140415

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