全大運4/27長榮大學登場 10名奧運國手獻技

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（中央社記者黎建忠台北15日電）114年全國大專校院運動會將於4月27日在長榮大學登場，共計9911名運動員參加21種運動種類，其中包括林昀儒、林昱堂、王冠閎等10名巴黎奧運國手也將登台獻技。

今年全大運由長榮大學承辦，將於4月27日到5月2日登場，舉辦田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球、橄欖球等21種運動。

教育部體育署署長鄭世忠今天在致詞時表示，全大運是競技運動新秀崛起的舞台，大學生運動員更扮演著近年來台灣在亞運、奧運屢創佳績的重要角色，剛好今年7月有世界大學運動會，也可以提前驗收訓練成效。

鄭世忠強調，全大運除了專業的公開組外還有一般組，這跟即將掛牌的運動部致力推動的「競技運動全民化」理念不謀而合，真正落實總統賴清德的體育政見。

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根據今天全大運籌備會提供的報名資訊，共有包括田徑林昱堂，體操丁華恬、蕭佑然，游泳王冠閎，桌球林昀儒、高承睿、陳思羽，射箭湯智鈞，拳擊甘家葳，舉重方莞靈等10名參加巴黎奧運國手參賽。

長榮大學校長李泳龍指出，長榮大學以最用心的態度籌備全大運，希望每位選手都能在賽場上全力發揮，讓全台灣看見大專運動員努力的成就。（編輯：李亨山）1140415