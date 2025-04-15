古林睿煬一軍報到備戰初登板 盼為球隊勝利貢獻

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊「火球男」古林睿煬將於23日一軍生涯初登板，今天與一軍合流難掩興奮情緒，對於日職初先發十分期待，也希望努力成為能為球隊勝利有貢獻的戰力。

24歲投手古林睿煬旅日生涯首年，目前為止本季二軍出賽3場，總計投15.2局失掉4分（3分責失分），投出15次三振，戰績3勝，防禦率1.72；前一場二軍出賽先發6局失1分、優質先發勝、最快球速飆到155公里。

火腿隊總教練新庄剛志13日向日媒透露，古林睿煬一軍生涯初登板將於23日在主場ES CON FIELD對樂天金鷲隊，火腿隊也宣布當日入場球迷可以獲得古林睿煬初登板「觀戰證明書」。

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根據日媒報導，古林睿煬今天已向一軍報到、加入訓練，他接受日媒訪問時表示，調整方式與在二軍時差不多，希望不要太緊張、一天一天確實做好訓練和準備。

對於23日的一軍初先發，古林睿煬直言一直很期待、很興奮，一直抱持著希望快點在一軍出賽的心情，也希望早日成為能替球隊勝利做出貢獻的戰力。（編輯：龍柏安）1140415