帛琉棒球隊來台移地訓練 大巨蛋看球很興奮

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）教育部體育署長鄭世忠今天帶帛琉棒球隊到台北大巨蛋看球，鄭世忠表示，主要是協助帛琉棒球隊進行為期2個月的訓練，將請知名職棒教練客座指導，今天來大巨蛋他們相當興奮。

味全龍隊今天在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊的賽事，鄭世忠與帛琉棒球隊在2樓看台觀賞球賽，鄭世忠表示，總統賴清德在去年出訪帛琉時，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）當面恭喜台灣隊在世界12強棒球賽拿下世界冠軍。

鄭世忠指出，當時惠恕仁總統跟賴總統表達，為了備戰太平洋迷你運動會，請賴總統協助帛琉進行強化、移地訓練，「當時賴總統一口答應，1月帛琉總統第2任就職典禮，林佳龍外交部長也有去跟他們奧會針對這個移地訓練簽約。」

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鄭世忠提到，這次帛琉棒球隊來台灣移地訓練2個月、桌球隊1個月，棒球隊在12日已經抵達台灣，由國立體大負責接待、集訓事宜，棒球部分會由國立體大棒球隊教練、清華大學棒球隊教練林琨瀚指導，也會與台灣的高中球隊打友誼賽。鄭世忠還透露，「會找知名職棒教練來客座一下，先賣個關子。」

今天帛琉棒球隊到台北大巨蛋觀摩，由中職會長蔡其昌招待，下個月則是會去樂天桃園棒球場，鄭世忠說：「他們國人跟台灣一樣很喜歡棒球，他們今天來大巨蛋很興奮，也覺得啦啦隊很新奇。」（編輯：李亨山）1140416