鄭怡靜7局險勝奧運銅牌 勇闖桌球世界盃8強

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在澳門世界盃桌球賽女單16強，迎戰巴黎奧運女單銅牌、日本選手早田希娜，儘管在搶下前3局後被對手扳平，所幸鄭怡靜最終仍以4比3獲勝，前進8強。

世界排名11的鄭怡靜這次世界盃預賽首戰以直落4輕取韓國小將金娜英，第2戰以3比1扳倒泰國選手薩薇塔布（Suthasini Sawettabut），以分組第1、挺進7局4勝制16強淘汰賽。

另一台灣選手馮翊新稍早在男單16強遭淘汰後，鄭怡靜成為台將最後希望，女單16強遭遇到巴黎奧運女單銅牌、日本選手早田希娜，儘管過去9度交手，鄭怡靜以3勝6敗居於下風，但最近一次在今年亞洲盃過招，鄭怡靜在5局大戰勝出。

鄭怡靜以13比11、11比8連下2城後，第3局以4比0強勢開局，並以11比5拿下、率先聽牌。

背水一戰的早田希娜隨後展開反擊，第4局以11比6扳回一城後，雙方第5局上演拉鋸戰，並打到丟士（Deuce），早田希娜雖錯過5個局點，但也化解鄭怡靜1個賽末點，以17比15搶下，第6局再以11比4將戰局逼進決勝局。

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鄭怡靜決勝局開局雖連拿3分，但早田希娜再度展現韌性扭轉局面，鄭怡靜在9比10落後情況下，先是化解對手賽末點，並靠著連續正手搶攻得分，以12比10勝出，歷經1小時20分激戰，有驚無險收下8強入場券。

鄭怡靜下一戰對手將是中國球后孫穎莎、奧地利波卡諾娃（Sofia Polcanova）之間的贏家，而鄭怡靜去年曾在8強敗給孫穎莎，孫穎莎最後挺進決賽，拿下冠軍。（編輯：李錫璋）1140417