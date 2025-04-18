魚雷棒不需重新認證待走變更程序 最快下週中職亮相
2025/4/18 18:22（4/18 18:54 更新）
（中央社記者謝靜雯台北18日電）在美國職棒引起熱議的「魚雷球棒」最快下週可在中職賽事亮相，聯盟今天公告修改球棒品牌認證規定，每年廠商可變更球棒型號清單1次，待變更完成、繳交球棒、聯盟完成手續通知後即可使用。
美國職棒大聯盟（MLB）魚雷棒是本季熱門話題，中職各隊球員躍躍欲試，但通過聯盟認證的廠商生產新型號球棒，是否還需要重新認證也引起討論。
中華職棒大聯盟實施球棒品牌認證，自2017年起，經聯盟認證後，可於聯盟所舉辦的賽事（熱身賽、例行賽、明星賽、季後賽、總冠軍賽等）使用該品牌所生產的木棒，原本規定，球棒品牌認證時需要列球棒型號清單，並註明清單內容變更須重新認證。
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聯盟今天發布公告表示，原認證所需物品第3項「該品牌球棒型號清單（清單內容變更須重新認證）」刪除（清單內容變更須重新認證），並增加規定：「球棒型號增加時，需重新向聯盟提交完整型號清單，及該新型號球棒2支，每年廠商變更球棒型號清單最多僅限1次。」
聯盟表示，先前已經有密集的討論修改規定的細節，而也已經有球棒製造商送魚雷球棒到聯盟，根據今天公告的新規定，已經獲得認證的球棒廠商提出變更型號清單、繳交該品牌新型號球棒2支，待聯盟完成相關程序後，就會通知廠商球棒可以使用，按照時程推算，魚雷球棒最快下週中職賽事就可以亮相。（編輯：管中維）1140418
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