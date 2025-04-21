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中職22日比賽兩地開打 4隊都派本土投手先發

2025/4/21 16:53
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中華職棒明天2場賽事各隊都排出本土投手先發，富邦悍將回到主場派出李東洺先發對味全龍，龍隊先發投手為王維中，統一7-ELEVEn獅隊派出胡智爲先發，對手中信兄弟先發投手為鄭凱文。

中職明天兩地開打，悍將昨天客場勝場終於開張，在台北大巨蛋擊敗中信兄弟，也中止近期5連敗，明天回到主場新莊棒球場迎戰味全龍，派出本土投手李東洺先發，李東洺13日先發6局無失分、好投卻無緣勝投，明天力拚個人本季首勝。

龍隊投手王維中前一場先發出賽6日對手就是悍將，投5局僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，奪下個人本季首勝，8日下二軍，明天將再度回到一軍先發，力拚個人本季先發2連勝。

獅隊明天回到主場台南棒球場迎戰中信兄弟隊，派出本土投手胡智爲先發，胡智爲目前為止本季前3場出賽都只投4局、無關勝敗，明天比賽要全力幫獅隊延續近期連勝氣勢。

胡智爲本季還沒有對上過中信兄弟，生涯與兄弟交手10場先發、1場後援，戰績3勝3敗，對戰防禦率2.68，兄弟隊野手陳俊秀、曾頌恩生涯與胡智爲對戰都曾敲出全壘打，對戰打擊率分別是3成87、3成64。

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兄弟近期戰績不錯，近10場比賽拿下7勝，目前上半季以11勝6敗暫居排名首位，明天派出投手鄭凱文先發，鄭凱文前一場出賽為15日對台鋼雄鷹，投6局挨1轟，失掉3分責失分、無關勝敗。

鄭凱文今年還沒有對過獅隊，去年整季僅對獅隊後援1場，投1局無失分，目前中職生涯累積79勝，明天先發出賽力拚個人本季首勝、中職生涯第80勝。（編輯：李亨山）1140421

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