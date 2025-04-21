帛琉棒球隊來台移訓 國體大教練團傾囊相授

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（中央社記者黎建忠台北21日電）帛琉棒球國家隊今天在國立體育大學進行第1天投打訓練，國體大棒球隊總教練陳炫琦指出，為期近2個月的訓練，希望透過雙方選手第一線的接觸與指導，協助帛琉球員熟能生巧。

帛琉桌球和棒球代表隊受邀來台移地訓練，桌球隊從3月24日到4月28日，棒球隊共25人從4月12日到5月29日。

教育部體育署長鄭世忠表示，此計畫緣起於去年12月總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）祝賀台灣獲得2024世界12強棒球錦標賽冠軍，並盼台灣協助帛琉棒球代表隊備戰第12屆太平洋迷你運動會。

賴總統承諾積極協助，後續在外交部及體育署的合作之下，今年1月在帛琉簽署了棒球交流合作意向書，並在4月來台集訓。

這次訓練計畫，體育署特別邀請3名國內優秀棒球教練，包括前中華職棒三商虎隊知名游擊手、現任國立清華大學副教授兼棒球隊教練林琨瀚，國立體育大學棒球隊教練林衛宣，以及前味全龍球員、現為職棒球評的教練林桀晨共同擔任指導工作。

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為提升實戰經驗，這次移訓也安排多場友誼賽，與各級學校及棒球隊交流，包括預計4月26日對戰桃園新明國中、5月3日與台灣國際棒球交流協會代表隊交手、17日對戰桃園壽山高中，其他場次安排中。

鄭世忠指出，透過實地練習傳達棒球觀念及技術，希望球員回到帛琉可以做為棒球教學的種子，傳承更多人。（編輯：管中維）1140421