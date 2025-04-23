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獅隊延長賽靠再見暴投奪勝 離兄弟僅0.5場勝差

2025/4/23 22:19
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊與中信兄弟鏖戰到延長賽，10局下獅隊靠著黃恩賜再見投手暴投，以3比2擊退中信兄弟，目前獅隊戰績僅落後第1名的兄弟0.5場勝差。

兄弟的許基宏在2局上靠著游擊手陳聖平失誤上壘，接著江坤宇犧牲觸擊成功，王威晨擊出內野安打，加上二壘手林靖凱傳球失誤攻下1分；獅隊在4局下展開攻勢，林佳緯、陳傑憲、陳鏞基敲安打，攻下1分追平後，潘傑楷擊出雙殺打，不過送回1分超前。

8局上兄弟的曾頌恩選到保送後，許基宏、江坤宇都擊出內野安打，形成滿壘，接著投手黃竣彥又對陳俊秀投出保送，擠回1分形成平手。

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雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，10局上兄弟沒辦法攻下分數，10局下獅隊一開始站上二壘的林靖凱，利用陳傑憲擊出的左外野飛球上到三壘，最後投手黃恩賜發生再見暴投，終場獅隊以3比2擊退兄弟。單場MVP由捕手林岱安獲得，今天他在1局上、3局上都演出盜壘阻殺，3局上還有美技接殺。

兄弟今天推出勝騎士（Mario Sanchez）先發對上前東家，用89球投7局，被敲出8支安打，沒有出現保送，送出7次三振，失掉2分。獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）則是用93球投6局，被敲6支安打，出現2次四死球，投出3次三振，失1分非責失分。（編輯：李亨山）1140423

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