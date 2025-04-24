114年全中運圓滿閉幕 會旗交接下屆主辦嘉義縣

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）在台南舉辦的114年全國中等學校運動會，今天下午進行閉幕典禮，台南市長黃偉哲致詞感謝參與人員，並由台南市副市長葉澤山將會旗交接給下屆主辦的嘉義縣副縣長劉培東。

114年全國中等學校運動會19日起在台南登場，今天下午於十鼓文創園區夢糖劇場舉行閉幕典禮，黃偉哲與教育部體育署副署長房瑞文等人出席，並在典禮中播放精彩賽事回顧。

黃偉哲致詞表示，全國中等學校運動會是中學生運動好手最高賽事殿堂，也是國手榮耀起點，這次台南市代表隊共獲48面金牌、42面銀牌、63面銅牌，總計153面獎牌佳績，金牌數及總獎牌數為歷年最多。

黃偉哲表示，感謝教育部對此次全中運支持，以及眾多企業贊助及支援，還有工作團隊與全體市民努力與付出，共同成就賽事成功圓滿，讓選手安心在賽場上爭取佳績，並體驗台南好山好水及感受熱情款待。

他說，緊接著27日至5月2日，由長榮大學主辦的全國大專運動會接棒於台南登場，也邀請大家到台南觀賞賽事，為選手加油。

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房瑞文表示，感謝市長黃偉哲領導全體工作人員，以及各競賽場地辛勞的學校團隊、裁判與志工，讓參賽選手能在絕佳服務中角逐好成績。

閉幕典禮尾聲由房瑞文與葉澤山宣布本屆全中運落幕，並將會旗交接給下屆主辦單位嘉義縣副縣長劉培東，為賽會劃下圓滿句點。（編輯：陳仁華）1140424