梅賽斯7局無失分壓制雄鷹奪勝投 獅隊躍居第1名

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與台鋼雄鷹隊交手，獅隊梅賽斯先發7局無失分，展現壓制力，率隊以4比1拿下近期2連勝，賽後戰績躍居第1名，梅賽斯獲選單場MVP。

獅隊在主場台南棒球場迎戰雄鷹隊，派出洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）先發，梅賽斯1局上2人出局後投出四壞保送，接著三振抓到該局第3個出局數、沒讓對手延續攻勢。

從1局最後一個出局數算起，梅賽斯連抓11個出局數，直到5局上1人出局後才被曾昱磬敲出雄鷹團隊第1支安打，但接著三振、讓打者敲出游擊方向滾地球出局，沒有失分。

梅賽斯總計用89球投7局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，拿下個人本季第3勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

雄鷹隊先發投手艾速特（Eric Stout）表現也不遜色，獅隊打線受制，前5局僅敲出2支安打、沒能拿下分數，直到6局下2人出局後邱智呈選到四壞保送、盜上二壘，再因為失誤推進上三壘，陳傑憲敲出安打送回分數。

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獅隊7局下抓準換投時機再追加分數，潘傑楷敲出三壘打，胡金龍適時安打添分，陳重羽、林靖凱接連安打推進，林佳緯滾地球送回團隊第3分，獅隊8局下靠著陳鏞基適時安打，再添1分保險分。

雄鷹隊打線受制，直到8局上抓準換投時機，靠著藍寅倫、紀慶然、林家鋐接連安打攻占滿壘，曾子祐高飛犧牲打送回1分，但攻勢沒有延續吞敗；雄鷹隊王柏融9局上敲出安打，為個人中職生涯第700安。（編輯：管中維）1140425