王柏融清壘二壘打助雄鷹搶勝：終於對球隊有貢獻

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職台鋼雄鷹隊今天與統一7-ELEVEn獅隊交手落後了7局，8局上靠著王柏融清壘二壘打、一棒3分超前比數，率隊以6比2搶勝，王柏融獲MVP直言：「終於對球隊有貢獻。」

雄鷹隊今天作客台南棒球場與獅隊交手，也是兩隊合作年度「南人祭」主題活動，台南棒球場湧入9248名觀眾，是本季台南棒球場進場人數新高。

獅隊3局下靠著林佳緯安打、失誤上到二壘，陳傑憲三壘打先馳得點，5局下林佳緯、邱智呈接連二壘打再添1分。

雄鷹隊比賽前半段打線受制於獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena），前6局僅敲出1支安打、沒能拿下分數，7局上郭阜林敲出團隊單場第2支安打，但也沒有分數進帳，7局打完0比2落後。

雄鷹隊8局上有攻勢，2人出局後曾子祐、紀慶然接連安打，曾昱磬選到保送上壘，王柏融在滿壘時從獅隊後援投手黃竣彥手中敲出清壘二壘打，一棒3分幫助球隊翻轉戰局，郭阜林補上安打送回雄鷹隊第4分。

雄鷹隊9局上追加分數，藍寅倫、杜家明接連安打，陳致嘉高飛犧牲打添分，黃劼希安打推進，再靠著滾地球、失誤跑回團隊第6分，獅隊比賽後半段沒有再添分數吞敗。

雄鷹隊投手吉田一將今天中職生涯首場先發出賽，投5局失2分、無關勝敗，勝投是中繼投手施子謙；獅隊野手潘磊今天升上一軍，生涯初登場就先發打指定打擊，4打數沒有敲出安打。

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雄鷹隊王柏融4打數敲出1支安打，貢獻3分打點、為勝利打點，獲選單場MVP，在接受MVP訪問時直言：「簡單來說，我終於對球隊有一點貢獻了」。

今天在客隊接受MVP頒獎訪問，王柏融也感謝統一獅球團，很榮幸在台南棒球場拿下MVP，心裡很感動，站上MVP舞台接受訪問，感覺很像就在自己主場一樣。（編輯：李亨山）1140426