備戰舉重亞錦賽 方莞靈全大運試水溫摘銀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台南28日電）奧運國手方莞靈今天在全國大專校院運動會女子舉重49公斤級小試身手，以抓舉78公斤、挺舉95公斤、總和173公斤，收下銀牌，面對接下來5月亞錦賽，她笑說外界可以期待一下。

方莞靈去年仍帶傷征戰巴黎奧運，儘管女子49公斤級排名第6，但抓舉、總和破全國紀錄，而她在那之後專心養傷，在全大運之前僅在3月全國原住民族運動會出賽。

114年全大運在台南舉行，北市大學林呈璟今天在女子49公斤級，以抓舉79公斤、挺舉100公斤、總和179公斤，獲得金牌。

至於兩屆奧運國手方莞靈，此次代表成功大學參賽，儘管以抓舉78公斤、挺舉95公斤、總和173公斤，拿下銀牌，但對於今年農曆年後才恢復正常訓練的她認為，表現已超乎預期，今天主要感受比賽氛圍，她也要外界可以期待一下5月亞錦賽的狀態。

不過，方莞靈除了手傷外，先前還受到腳部舊傷所擾，今天試舉過程中仍感受到腳部不適。她接受媒體聯訪時表示，前陣子右腳傷勢好了才開心3天，可能因為代償緣故，目前傷痛移轉到左腳。

透過 Google News 追蹤中央社

面對國際舉重總會（IWF）今年6月起實施新量級，男、女子組將從原本各10個量級，縮減至各8個量級，方莞靈預計將從原本的49公斤級改挑戰48公斤級，也預告將看到更瘦的她。

方莞靈表示，過去調升量級時很開心，但接下來必須將體重控制在48公斤以下，讓她不禁大嘆，「我已經快要26歲，還要48公斤喔。」（編輯：張雅淨）1140428