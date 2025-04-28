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金門海上長泳暨金廈泳渡7月登場 感受戰地情懷

2025/4/28 16:05（4/28 16:46 更新）
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2025金門海上長泳以及金廈泳渡接力公開賽將於7月登場，金門縣政府28日舉行記者會，副縣長李文良（右5）呼籲全台民眾踴躍參加，感受戰地情懷。中央社記者黎建忠攝 114年4月28日
2025金門海上長泳以及金廈泳渡接力公開賽將於7月登場，金門縣政府28日舉行記者會，副縣長李文良（右5）呼籲全台民眾踴躍參加，感受戰地情懷。中央社記者黎建忠攝 114年4月28日
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（中央社記者黎建忠台北28日電）2025金門海上長泳以及金廈泳渡公開賽將於7月登場，金門縣副縣長李文良今天出席記者會表示，「金門泳渡游的是一種戰地情懷，歡迎全台民眾共襄盛舉。」

7月26日率先登場的是第13屆金廈泳渡公開賽，泳者將從廈門椰風寨鳴槍下水，游向金門烈嶼雙口海灘，全長約7000公尺，需進行2人接力泳渡。

7月27日則是第22屆金門海上長泳，賽事分為競賽組與休閒組，競賽組設有1000公尺距離，採500公尺折返，選手需計時競賽；休閒組提供1000和2000公尺選項，讓不同程度泳者都能參與。

金門縣副縣長李文良致詞時表示，早期在金門因為戰地管制，任何能浮起來的物品都會列管，像是寶特瓶、保麗龍等等，直到解除管制後，才開始利用金門豐沛的海洋資源，「非常感謝早期建立起的海泳活動，讓許多人看見金門的美。」

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金門體育會理事長歐陽儀雄提到，這次活動主軸就是「金門運動島，情境深體驗」，象徵著金門縣以海為舞台、以人為主角，推動體育賽事和島嶼觀光做深度結合。

2025金門海上長泳自即日起開放報名至6月20日止，今年預計有超過1200名民眾參加。（編輯：張雅淨）1140428

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李文良
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