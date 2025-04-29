林泓育代打建功獲MVP 桃猿擊退兄弟近期3連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊今天作客台中洲際棒球場交手中信兄弟隊，廖健富首局開轟，林泓育7局代打敲出超前比數安打，率桃猿以4比3拿下近期3連勝，林泓育獲選單場MVP。

桃猿開賽就有攻勢，1局上陳晨威敲出內野安打，1人出局後廖健富開轟，2分砲幫球隊取得領先，為廖健富個人本季首轟，林智平、林子偉接連二壘打再添1分。

桃猿派洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，1局下讓兄弟打者3上3下，2局下被許基宏敲出安打、王政順敲出二壘打，接著被王威晨敲出游擊方向滾地球，馬傑森守備失誤，讓兄弟單局追回2分。

威能帝4局下再有狀況，2人出局後被王威晨敲出二壘打，接著被高宇杰敲出安打再掉1分，讓比賽回平手局面。

兩隊6局打完3比3平手，桃猿7局上靠張閔勛安打、犧牲觸擊推進，林泓育代打敲出中外野方向安打、送回球隊超前分，兄弟比賽後半段沒能再拿分數而吞敗。

先前腰不舒服而缺陣1週的林泓育代打建功、獲選單場最有價值球員（MVP）。

透過 Google News 追蹤中央社

威能帝總計用110球投5.2局，被敲出5支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉3分（2分責失分）、無關勝敗；桃猿投手朱承洋中繼投1.1局被敲出1支安打、無失分，奪下個人本季首勝。

桃猿野手董順傑生涯首度一軍先發出賽，打9棒、守右外野，單場2打數沒敲出安打，中職一軍生涯首安還沒出爐。（編輯：李明宗）1140429