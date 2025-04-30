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卡索獲選NBA年度最佳新秀 馬刺連兩年誕生新人王

2025/4/30 10:42（4/30 10:52 更新）
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NBA聖安東尼奧馬刺後衛卡索29日獲選NBA年度最佳新秀。（圖取自x.com/NBA）
NBA聖安東尼奧馬刺後衛卡索29日獲選NBA年度最佳新秀。（圖取自x.com/NBA）
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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺後衛卡索（Stephon Castle）今天獲選NBA年度最佳新秀，繼溫班亞馬（Victor Wembanyama）上季全票當選後，馬刺連續第2年誕生新人王。

綜合路透社和法新社報導，卡索在全球媒體評審團100張第1名選票中獲得92票，以總分482拔得頭籌。先前就讀康乃狄克大學（UConn）的卡索在去年選秀會以首輪第4順位被馬刺選入。

亞特蘭大老鷹的利沙榭（Zaccharie Risacher）僅獲5張第1名選票，以總分245居次；曼菲斯灰熊的威爾斯（Jaylen Wells）則獲3張第1名選票，總分123排名第3。

卡索告訴透納電視網（TNT）：「我懷著身為球員的十足自信而來，這絕對是我從第一天起的目標。我很高興自己能順利執行。」

卡索成為繼羅賓森（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan）及溫班亞馬後，第4位贏得最佳新秀獎的馬刺球員。

溫班亞馬今天在社群平台X上發文恭喜卡索。他寫道：「拚勁、用心及純然的天賦…這一整年，你證明了自己值得這項頭銜！以你為榮。」

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現年20歲的卡索本季出賽81場，47場先發，場均繳出14.7分、4.1助攻和3.7籃板；此外，卡索本季砍下1190分與74次抄截皆位居新秀之冠。

卡索曾在今年2月全明星週末期間，獲選新秀挑戰賽最有價值球員（MVP）。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140430

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