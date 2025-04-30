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林政華開轟3分砲 桃猿奪4連勝賞兄弟3連敗

2025/4/30 22:09（4/30 22:26 更新）
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中華職棒樂天桃猿林政華（圖）在30日賽事轟出3分全壘打，本季第2轟出爐，助隊以5比4擊退中信兄弟，奪下4連勝。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月30日
中華職棒樂天桃猿林政華（圖）在30日賽事轟出3分全壘打，本季第2轟出爐，助隊以5比4擊退中信兄弟，奪下4連勝。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在洲際棒球場的賽事，樂天桃猿林政華在第3局轟出3分全壘打，加上黃子鵬先發6局好投，最終桃猿以5比4擊退主場球隊中信兄弟，奪下4連勝，讓兄弟吞下3連敗。

桃猿隊在3局上靠著林政華從陳琥手中轟出3分砲，先馳得點，本季第2轟出爐；4局上張閔勛敲安打、陳晨威選到保送後，廖健富擊出的球造成三壘手王政順失誤，形成滿壘局面，林泓育再敲安打送回2分，桃猿取得5比0領先。

兄弟在4局下、5局下各追回1分，7局下岳東華從蘇俊璋手中轟出陽春砲，為本季首支全壘打；8局下王政順、詹子賢、高宇杰連3棒敲安打，攻下1分、僅剩1分落後，不過最後桃猿終結者陳柏豪順利守住勝利，桃猿以5比4險勝兄弟。

此外，9局下兄弟的宋晟睿敲安打上壘後，嘗試盜壘卻失敗，經過電視重播輔助判決後仍維持原判，讓兄弟總教練平野惠一當下不滿出來抗議，比賽結束後也衝向「小房間」（技術室）激烈抗議。

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桃猿先發投手黃子鵬此戰用91球投6局，被敲出6支安打，出現2次四死球，投出2次三振，失掉2分含1分責失，演出優質先發，奪下本季第2勝，獲選為單場MVP。

另外，兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）今天僅投2.1局就傷退，兄弟球團表示，勝騎士是在丟球後右肩感到疼痛，將安排進一步檢查，此戰兄弟一共動用7名投手。（編輯：蕭博文）1140430

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