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春季聯賽台壽霸龍延長賽搶勝晉級 台電重返4強

2025/5/9 19:48（5/9 20:36 更新）
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114年全國成棒甲組春季聯賽9日進行8強賽，台中台壽霸龍隊與台北市大鏖戰至延長賽第10局，最終由台壽霸龍以7比6搶勝晉級。圖為台壽霸龍總教練湯登凱（背號27）賽後集合球員講話。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月9日
114年全國成棒甲組春季聯賽9日進行8強賽，台中台壽霸龍隊與台北市大鏖戰至延長賽第10局，最終由台壽霸龍以7比6搶勝晉級。圖為台壽霸龍總教練湯登凱（背號27）賽後集合球員講話。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月9日
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）全國成棒甲組春季聯賽今天8強賽台中台壽霸龍隊與台北市大鏖戰至延長賽第10局，台壽霸龍以7比6搶勝晉級4強；台灣電力公司棒球隊以6比3擊敗嘉義諸羅山隊、重返4強。

114年全國成棒甲組春季聯賽台中台壽霸龍隊今天與台北市大交手，台壽霸龍隊前5局打完5比2領先，北市大6局下先追2分，9局下靠著鍾緯澤二壘打送回追平分。

兩隊9局打完5比5僵持不下，突破僵局制延長賽10局上，台壽霸龍靠著犧牲觸擊、高飛犧牲打先拿1分，林雨力二壘打再添1分保險分，台壽霸龍後援投手楊尊凱10局下登板，僅讓北市大靠著高飛犧牲打追回1分，替球隊守住勝利。

楊尊凱後援用8球投1局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，失掉1分非責失分、拿下勝投。

台灣電力公司棒球隊今天與嘉義諸羅山隊（嘉義大學）交手，兩隊前4局都沒有拿下分數，嘉義諸羅山5局上靠著安打、保送、觸身球保送、失誤，單局攻下3分。

台電5局下也藉著對手守備失誤追分，單局3安、1保送，對手2次守備失誤，一口氣攻下4分、翻轉戰局，6局下蔡智榆、張士群、李育全都敲出安打，攻勢串連再添2分保險分。

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台電先發投手張畯耀今天投4.2局被敲出2支安打，投出7次三振、2次四死球保送，失掉3分都非責失分，陽任楷中繼投0.1局，陽邯杰接手登板投2局，林亭佑、陽杰恩依序登板，各投1局無失分，勝投記在陽任楷身上。

台電去年春季聯賽16強止步，112年則是拚到4強吞敗，109至111年完成春聯3連霸，今天比賽搶勝、重返4強。（編輯：張雅淨）1140509

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