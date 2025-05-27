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陳柏毓升美職小聯盟3A首場先發 5局無失分奪勝投

2025/5/27 11:18（5/27 11:44 更新）
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匹茲堡海盜隊投手陳柏毓（圖）升小聯盟3A，27日首場先發出賽，投5局無失分拿下本季首勝。（中央社檔案照片）
匹茲堡海盜隊投手陳柏毓（圖）升小聯盟3A，27日首場先發出賽，投5局無失分拿下本季首勝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）美國職業棒球匹茲堡海盜隊體系投手陳柏毓生涯首升小聯盟3A，今天首場先發出賽，投5局無失分，最快球速150公里，球隊終場以2比1搶勝，陳柏毓本季首勝，隊友鄭宗哲3打數0安打。

23歲陳柏毓今年球季從美職小聯盟（MiLB）2A出發，3A首場先發出賽對密爾瓦基釀酒人隊3A，開賽首局雖被敲安打、投出保送，但力守不失分。

陳柏毓2局讓對手3上3下，其中兩個出局數是靠三振抓下，3局上1人出局後被敲出安打、投出觸身球保送，但接著製造雙殺、瓦解對手攻勢。

陳柏毓4局上遇危機，被首名打者敲出安打，2人出局後由於捕逸讓跑者上到二壘，接著投出保送，但及時回穩，讓打者敲出左外野方向飛球出局、穩守不失分，5局上續投再讓對手3上3下。

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陳柏毓總計用71球投5局，僅被敲出3支安打，投出3次四死球保送、4次三振，無失分；海盜3A開賽前兩局各拿1分、拿下勝利。

此外，鄭宗哲這場先發打9棒、守游擊，2局下、4局下都苦吞三振，6局下敲出二壘方向滾地球出局，總計3打數沒敲出安打，吞下2次三振，賽後打擊率1成81。（編輯：李明宗）1140527

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