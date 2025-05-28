菊島澎湖馬拉松11月開跑 賽道補給安排龍蝦、黑糖糕

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（中央社記者余曉涵台北28日電）為了吸引旅客秋冬赴澎湖旅遊，觀光署安排跳島自行車賽及菊島澎湖馬拉松2項賽事，其中菊島澎湖馬拉松今年11月2日開跑，賽道補給大龍蝦、花枝丸、黑糖糕等在地美食。

交通部觀光署今天舉辦2025澎湖秋季運動休閒觀光嘉年華活動記者會，會中宣布今年9月28日將舉辦澎湖跳島101K自行車活動，以及11月2日將舉辦菊島澎湖跨海馬拉松。

觀光署表示，澎湖跳島101K自行車活動分為101K自我挑戰組及22K休閒體驗組，路線行經嵵裡沙灘、北寮奎壁山、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，沿途將以黑糖糕、澎湖鹹餅作為賽道補給。

菊島澎湖跨海馬拉松則分為全馬組42.195公里、半馬組21公里、休閒組11公里和5公里，以及全馬接力組別。觀光署表示，全馬及半馬將從西嶼西台遊客中心出發，沿途經過漁翁島燈塔、大菓葉柱狀玄武岩、跨海大橋、通梁古榕等地標，是全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅活動。

觀光署表示，菊島澎湖跨海馬拉松的賽道補給，安排大龍蝦、花枝丸、小管、丁香、海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕及仙人掌汁等美食。

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觀光署澎湖國家風景區管理處長郭振陵說，跳島自行車賽今年目標吸引1000名旅客報名，菊島澎湖跨海馬拉松則目標吸引4500名旅客報名參賽。

觀光署副署長黃勢芳說，澎湖和日本沖繩都是海島，這次2項賽事都將和日本沖繩攜手合作，希望能鼓勵選手互相參加比賽。（編輯：張雅淨）1140528