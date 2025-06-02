加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

林政華回憶U18世界盃冠軍戰 接殺突破心魔

2025/6/2 16:57（6/2 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職樂天桃猿隊野手林政華（圖）2日出席玉山盃記者會，回憶2019年U18世界盃冠軍戰「突破心魔」影響大。中央社記者謝靜雯攝 114年6月2日
中職樂天桃猿隊野手林政華（圖）2日出席玉山盃記者會，回憶2019年U18世界盃冠軍戰「突破心魔」影響大。中央社記者謝靜雯攝 114年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職樂天桃猿野手林政華出席玉山盃記者會，回憶2019年U18世界盃冠軍戰「突破心魔」影響大；今年職棒賽季穩定先發，他感謝教練團信任，但體力下滑課題要找方式應對。

桃猿隊野手林政華是2019年世界盃棒球賽台灣隊奪冠班底，冠軍戰右外野守下最後1個出局數。今天出席青棒選拔賽玉山盃記者會，林政華回憶當時參賽表示，張力很大、各國實力堅強。

林政華表示，當時剛轉外野手1年，冠軍戰前1場對加拿大一樣的球漏接，冠軍戰最後1球又打到防區，他笑說：「我腦中都是漏接的畫面，但最後接到了，回想起來那球很重要，突破心魔也成長了。」

他表示，那時實力可能沒有隊友強，但還是要保持熱情、不要忘記初衷，從被選入培訓隊開始，希望與隊友的落差不要太大，設定的目標很簡單，希望可以盡自己的能力幫助球隊；那年奪下世界冠軍，對進到職棒也有很大的幫助。

林政華勉勵學弟，從小到大打球，這條路很辛苦，但可以走到這裡，大家都很棒，不能忘記初衷、堅持下去，保持熱情最重要。

google news透過 Google News追蹤中央社

林政華今年在職棒賽季也獲得穩定先發機會，他表示，開季前，教練團交代的任務可能也是偏向後半段待命，但剛好機會來了、也有把握住；感謝教練團相信，自己也有扛住壓力，但打到現在，也有開始感覺到體能有點下滑。

林政華表示，今年比較大的不同是，很多東西不需要特別提醒，已經可以主動察覺，無論技術、還是身體各方面，球隊學長林立也有分享給建議，不同的狀態要隨時想好備案，面對球季中體力下滑的狀況，要找方式應對。（編輯：吳素柔）1140602

#中職
#玉山
#林政華
#桃猿隊
#棒球
#世界盃
#樂天桃猿
#林立
#玉山盃
林政華
李勛傑單場4安打 桃猿止敗本季仍全勝悍將張政禹單場打斷2支魚雷棒 賽後一口氣訂10支
林立
魔神樂7局無失分、陳晨威猛打賞 桃猿擊退獅隊桃猿林立等3人開轟擊潰兄弟 宋晟睿登板投球
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
詹子賢雙響砲達成生涯百轟 助兄弟大勝龍隊
21
更多編輯台推薦新聞：