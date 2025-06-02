林政華回憶U18世界盃冠軍戰 接殺突破心魔

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職樂天桃猿野手林政華出席玉山盃記者會，回憶2019年U18世界盃冠軍戰「突破心魔」影響大；今年職棒賽季穩定先發，他感謝教練團信任，但體力下滑課題要找方式應對。

桃猿隊野手林政華是2019年世界盃棒球賽台灣隊奪冠班底，冠軍戰右外野守下最後1個出局數。今天出席青棒選拔賽玉山盃記者會，林政華回憶當時參賽表示，張力很大、各國實力堅強。

林政華表示，當時剛轉外野手1年，冠軍戰前1場對加拿大一樣的球漏接，冠軍戰最後1球又打到防區，他笑說：「我腦中都是漏接的畫面，但最後接到了，回想起來那球很重要，突破心魔也成長了。」

他表示，那時實力可能沒有隊友強，但還是要保持熱情、不要忘記初衷，從被選入培訓隊開始，希望與隊友的落差不要太大，設定的目標很簡單，希望可以盡自己的能力幫助球隊；那年奪下世界冠軍，對進到職棒也有很大的幫助。

林政華勉勵學弟，從小到大打球，這條路很辛苦，但可以走到這裡，大家都很棒，不能忘記初衷、堅持下去，保持熱情最重要。

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林政華今年在職棒賽季也獲得穩定先發機會，他表示，開季前，教練團交代的任務可能也是偏向後半段待命，但剛好機會來了、也有把握住；感謝教練團相信，自己也有扛住壓力，但打到現在，也有開始感覺到體能有點下滑。

林政華表示，今年比較大的不同是，很多東西不需要特別提醒，已經可以主動察覺，無論技術、還是身體各方面，球隊學長林立也有分享給建議，不同的狀態要隨時想好備案，面對球季中體力下滑的狀況，要找方式應對。（編輯：吳素柔）1140602