NBA溜馬不被看好奪冠 西雅坎樂於接受挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北5日電）美國職籃NBA印第安那溜馬睽違25年打進總冠軍賽，卻依舊不被看好奪冠，新科東區冠軍賽MVP西雅坎直言，整個季後賽都遭到外界不看好，因此很樂於接受這項挑戰。

NBA總冠軍賽將於明天登場，被外界「看衰」的溜馬一路過關斬將，尤其次輪扳倒例行賽東區頭號種子克里夫蘭騎士，最後在東區冠軍賽擋下紐約尼克，如願晉級總冠軍賽，延續這趟驚奇之旅；不過，溜馬接下來將與奪冠大熱門奧克拉荷馬雷霆正面交鋒，依舊面臨不被看好的處境。

摘下東區冠軍賽最有價值球員（MVP）的西雅坎（Pascal Siakam），今天出席媒體日接受聯訪時指出，不覺得會被任何人看好，因從季後賽開始，就一直面對這樣情況，「但我們不會因此改變什麼，仍然專注在自己身上，一路上我們都在跟所有人對抗。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

面對由新科年度最有價值球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆，溜馬從教練到球員皆認為是一個艱鉅的挑戰，其中主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）認為，雷霆在攻守兩端都是歷史級別的強隊，「他們不只有MVP，甚至可以列出一串原因解釋他們為什麼如此出色。」

然而，即便總冠軍賽可能處於劣勢，但哈利伯頓仍自信表示，要擊敗這樣強隊沒有捷徑，「我們想在這個舞台面對最強的對手，而雷霆就是最強的球隊，因此整個團隊都很期待這項挑戰。」（編輯：吳素柔）1140605