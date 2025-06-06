TPBL季後賽蔣淯安轟33分 夢想家勝海神避免淘汰

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（中央社記者黎建忠台北6日電）TPBL季後賽福爾摩沙夢想家，今天作客海神主場背水一戰，靠著後衛蔣淯安替補出賽豪取33分，外帶9籃板、4助攻，率領球隊以106比92獲勝續命，將系列賽追成1比3的局面。

出身台中、現年33歲的蔣淯安，去年7月以5年合約高調加盟台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家，但例行賽受到傷勢影響，僅打了13場比賽，平均11.7分、3.2助攻，終於在今天這場關鍵戰役迎來大爆發。

系列賽已經沒有退路的夢想家，今天首節就靠著8人有得分紀錄，以26比19領先海神；勝負關鍵的第2節，蔣淯安個人豪取14分，率領球隊單節打出41比26的攻勢，半場結束，以67比45遙遙領先海神。

第3節儘管雙方命中率都下降，但蔣淯安持續在傷口灑鹽，單節又拿下8分，前3節打完，幾乎讓比賽提前進入垃圾時間。

蔣淯安在季後賽首輪前3場比賽平均得分9.6分，今天一口氣攻下33分，成為夢想家絕處逢生的關鍵人物；雙方第5戰，將在6月8日回到夢想家主場台中迷你蛋舉行。

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蔣淯安賽後接受轉播單位訪問時表示，今天團隊做得最好的是在進攻上的修正，第4節對於對手的反撲力道，防守上也都站穩腳步，沒讓對方得逞。

談到自己進攻上的大爆發，蔣淯安提到，之前比賽有點太過客氣，太顧慮團隊打法，「所以我今天有稍微調整，希望可以把自己的特色發揮出來，帶領球隊獲勝」。（編輯：管中維）1140606