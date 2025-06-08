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陳奎儒台灣田徑賽110公尺跨欄摘銅 續為亞運夢奔馳

2025/6/8 00:00
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（中央社記者陳容琛台北7日電）「台灣欄神」陳奎儒今天於台灣田徑公開賽的男子110公尺跨欄以13秒75摘下銅牌，他說自己近幾年飽受傷勢困擾，一度想要退役，但為了再次圓亞運夢，才繼續在場上奔跑。

已經年滿30歲的陳奎儒是台灣110公尺跨欄全國紀錄保持人，曾勇奪亞運、亞錦賽獎牌，甚至登上世錦賽、奧運等重大賽事舞台，然而近年飽受傷勢困擾，讓他一度萌生退役念頭，但內心仍有再次踏上亞運的夢想，成為陳奎儒仍在田徑場上奔馳的動力。

這次台灣田徑公開賽，陳奎儒在110公尺跨欄決賽使盡全力，最後繳出13秒75成績，勇奪銅牌順利登上頒獎台。他在賽後接受媒體聯訪時表示，本季受到傷勢影響，沒有什麼比賽，甚至已經3個月無法正常訓練，有時候還會感覺不舒服，因此他對成績已經很滿意了。

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陳奎儒透露，目前跑完一趟，經過適當休息、恢復，疼痛感就會消失，就算每週只能跨一次欄架，他也很享受過程，並提到一度因為傷勢很想要退役，不過剛好今年全國運動會在雲林舉行，而作為地主選手的陳奎儒希望將金牌留下，並藉以檢視拚2026年名古屋亞運的狀態。

另外，台灣男子鐵餅全國紀錄保持人李雲慈今天面臨天候考驗，但他仍以52公尺71技壓群雄摘下金牌。李雲慈笑說在場地溼滑情況下，是「純蠻力比拚」，而他預計6月前往泰國征戰國際賽，期許利用這段時間修正缺失，突破自身成績。（編輯：陳彥鈞）1140607

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