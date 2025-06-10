加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID就診人次增幅趨緩 疾管署估流行期將提前結束
首頁 / 運動

玉山盃吳祉恩先發率桃園晉4強 看齊社區出身沙子宸

2025/6/10 16:25（6/10 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
114年玉山盃全國青棒錦標賽勝部冠軍戰桃園市10日與彰化縣交手，桃園市隊投手吳祉恩（圖）先發3局5K無失分，率隊以6比0搶勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 114年6月10日
114年玉山盃全國青棒錦標賽勝部冠軍戰桃園市10日與彰化縣交手，桃園市隊投手吳祉恩（圖）先發3局5K無失分，率隊以6比0搶勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 114年6月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）玉山盃青棒賽桃園市今天與彰化縣交手，5任投手合計送出10K無失分，終場以6比0搶勝、晉級4強。先發投手吳祉恩連2年參賽不畏大場面，看齊同為社區棒球出身的沙子宸。

114年玉山盃青棒賽勝部冠軍戰桃園市隊今天與彰化縣隊交手，桃園市隊5任投手接力登板，先發投手吳祉恩投3局無失分、最快球速143公里，投出5次三振、僅被敲出1支安打，另有1次觸身球保送。

劉任右中繼投1局沒被敲出安打，有1次三振，最快球速148公里，雷皓博、伍識均、哀宥宇依序登板，各投1局僅雷皓博被跑出1支內野安打，但都沒有失掉分數。

桃園市隊1局上靠著保送、觸身球保送、王興楷高飛犧牲打先馳得點，再靠著觸身球保送、邱聖安二壘打送回2分，4局上靠著2次保送、1支安打攻占滿壘，滿壘時再選到四壞保送擠回分數，7局上再攻下2分，順利拿下比賽勝利。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，上一場用了2個投手，今天讓投手群輪流上去，希望維持對決打者的感覺；吳祉恩控球精準，直球會往好球帶兩邊跑是特質，只要位置控好，打者就不好攻擊。

此次桃園市投手戰力整齊，被問起選進吳祉恩的考量，吳柏宏表示，吳祉恩去年也有在玉山盃聯隊中，在母隊壽山高中是主力投手，面對大場面經驗多，看中他的控球和經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳祉恩認為今天表現比較不好的地方是觸身球，身體太想出力、放球點跑掉，自評連2年打玉山盃，投球更穩定、失投球減少，變化球的犀利度也有進步，加入聯隊刺激成長，吸收到很多新觀念。

吳祉恩高中才接受科班棒球訓練、棒球起步晚，他希望看齊同為社區棒球出身的旅美投手沙子宸。吳祉恩近期增重、提升身體素質，體重從75公斤增加至80公斤，畢業後走向還沒確定，打完玉山盃才會確定是否投入中職選秀。（編輯：張雅淨）1140610

沙子宸
鄭宗哲敲雙安連6場上壘 李灝宇遭觸身球擊中臉美職陳柏毓被下放再回2A 沙子宸1A先發4局無責失
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：