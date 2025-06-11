玉山盃敗部冠軍戰 台東縣、新北市勝出晉4強

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）玉山盃全國青棒錦標賽今天進行敗部冠軍戰，A組台東縣以6比2擊敗彰化縣，繼2023年後再度打進4強；B組新北市則是以7比3擊退嘉義縣，晉級4強。4強賽將在13日登場。

台東縣成功晉級4強，總教練陳峰岳表示，「今天這場比賽，每個在板凳準備的投手都有做出貢獻」；陳峰岳指出，最關鍵是李育朋後援，5局登板凍結對方分數。台東縣後援投手李育朋投3局未被敲安打，飆出4次三振，投出1次保送，無失分。

李育朋表示，「教練給我的任務就是打進4強，把這個重任託付在我身上」；李育朋指出，他原本是準備4強賽再上，「但今天4、5局時教練說需要我上場，就馬上去熱身，上場時想給學弟安定感，我上來的話就是一定會贏的感覺。」

台東縣今天打出9支安打是本屆玉山盃單場最多安，陳峰岳表示，關鍵是第4棒林顗勳在7局上打進分數、分差來到2分，讓大家吃下定心丸。

林顗勳今天4打數有1支安打，他表示，扛4棒壓力很大，「很想要幫助球隊，之前狀況一直調不回來，對自己很懊惱；一直摸索、一直打，只要求穩就好了，每一球都確實擊球，慢慢找回自己的感覺。」

新北市與嘉義縣賽事，則是由新北市勝出晉級4強。新北市總教練林力偉表示，因為穀保主力都在王貞治盃，「這邊組成都是一、二年級，再加上鶯歌幾個主力，投手部分比較不擔心，比較擔心的是打擊，前幾場打擊都比較表現不好，今天剛好有適時安打帶動，相信後面會愈來愈好。」

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張乙安此戰打出關鍵清壘二壘安打，林力偉表示，今天張乙安打擊有好表現，接下來4強賽還是要倚重他。張乙安則表示，「教練提醒投手保送之後，球會投得比較進來，要我積極攻擊」。

玉山盃明天休兵1天，13日在新莊棒球場展開4強賽，上午10時由桃園市對戰新北市、下午1時由台中市對戰台東縣，勝隊晉級冠軍戰。（編輯：陳仁華）1140611