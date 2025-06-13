張奕轉換角色後援奪勝投 正面看待終結者任務

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊昨天靠對手再見失誤奪勝，張奕後援1局拿勝投。從先發調整到中繼、後援的張奕今天說，教練指如果有終結者機會就把握，但有機會當然還是想先發。

張奕在去年世界12強棒球賽以中繼身分奪下3勝，有「勝投怪盜」稱號，昨天悍將在台北大巨蛋對戰味全龍隊，張奕9局上、0比1落後時登板，後援1局演出3上3下、飆出2次三振；下個半局龍隊游擊手劉俊緯發生再見失誤，悍將以2比1奪勝，張奕拿下本季第2勝。

張奕笑說：「可能是上天的安排。」

張奕今年原本是以先發投手角色出發，但先發7場狀況不穩，5月23日下二軍調整，直到6月3日以中繼身分回一軍，目前後援身分投2場、3局未失分。

昨天擔任最後一任投手，張奕坦言當下有點訝異，投手教練許銘傑希望他掌握這個位置、機會，「應該是在講第9局。」悍將原本終結者曾峻岳由於傷勢還在二軍，張奕說：「有這個機會就好好把握住。」

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被問及是否還想回先發輪值，張奕表示，看球隊安排，有機會當然是會想，但以現在狀況就是以中繼為主。

他說，在台北大巨蛋投球確實較舒適，不只他，每個人都需要冷氣，昨天看投手力亞士（Roenis Elias）丟完全不一樣，到大巨蛋實力就會增加。現在的天氣在外面光坐著就流汗，體力流失確實很快。（編輯：李明宗）1140613