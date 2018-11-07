台日交流賽藍寅倫陳俊秀開轟 中職聯隊勝日本[影]

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者謝靜雯台北7日綜合報導）台日交流賽中職聯隊今天在福岡巨蛋與日本隊交手，中職聯隊全場敲出11支安打，藍寅倫、陳俊秀開轟，中職聯隊一路領先，日本隊比賽後半段追分，終場以6比5拿勝。

中職聯隊今天打線發揮，陳俊秀、朱育賢、王威晨、郭永維單場都敲出2支安打。中職聯隊5局靠著朱育賢安打、短打推進，王威晨、郭永維接連安打，送回中職聯隊第1分，陳傑憲安打，送回第2分，藍寅倫敲出3分砲。陳俊秀8局再開轟，替球隊添保險分。

中職聯隊投手也有不錯表現，先發左投江辰晏，投3局沒被敲出安打，投出3次三振、1次保送；施子謙4局接手，投2局沒被敲出安打，投出3次三振；日本隊到6局才從吳丞哲手中敲出首安，邱浩鈞、陳禹勳接連登板各投1局，有效壓制日本隊打線，沒有失掉任何分數。

陳韻文9局接手後援出狀況，接連被敲2支安打失掉1分，再被敲出安打、保送、失誤，失掉第2分，滿壘時投出保送、再送1分。2人出局後鄭凱文接手登板，被外崎修汰敲出安打，日本隊將比數追到5比6落後，鄭凱文三振田中廣輔，替球隊守住勝利。

中職盜壘王王威晨本季跑出44次盜壘成功，賽前就曾表示想挑戰今年全日職阻殺率最高的捕手甲斐拓也，9局王威晨把握機會，先靠著安打上壘，2人出局後嘗試盜壘失敗。（編輯：吳協昌）1071107

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