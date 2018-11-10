出櫃曾受歧視 齊瓦哥醫生嫡孫讚台為希望之島

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」10日在台北舉行，埃及演員、模特兒及同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）以「抗爭中途，我出櫃了」為題發表演講。中央社記者吳翊寧攝 107年11月10日

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」首度移師亞洲，今天在台北舉行。因出櫃曾備受歧視的埃及同志維權人士小奧瑪雪瑞夫表示，台灣是希望之島，有機會證明愛能勝過仇恨。

埃及演員、模特兒及同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）是「齊瓦哥醫生」傳奇男星奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif）嫡孫，由於祖父母都是埃及知名演員，小奧瑪雪瑞夫從小就在埃及民眾矚目下成長。

他在論壇中表示，他在埃及時因為出櫃，曾受到來自四面八方的仇恨、極端言論攻擊，因此決定離開埃及，後來移居美國。

小奧瑪雪瑞夫說，他訓練自己成為LGBT（男女同志、雙性戀及跨性別者）族群的發言人，為他們發聲，也希望為埃及的LGBT人士帶來希望。這次來到台灣，他表示，曾經差點淹沒在仇恨之海的他，感覺像站在希望之島上；台灣有機會證明「愛能勝過仇恨」。

他說，婚姻能使家庭變得強盛，更強盛的家庭會帶來更強盛的社會，更強盛的社會也帶來更強盛的台灣；婚姻平權只會讓一個國家變得更強盛，並不會摧毀社會。他希望透過故事分享，一步步擴散平權的力量，「先從台灣開始」。

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」10日在台北登場，BuzzFeed新聞中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）以「未來的警察社會早已悄悄來臨」為題發表演講。中央社記者吳翊寧攝 107年11月10日

另一名講者、BuzzFeed新聞中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）則談到中國的人權問題。她說，中國過去70年來用各種工具壓迫異議份子，現在也將科技用在監視人民、異議人士上，並引導人們彼此監視、自我審查。

她指出，中國利用科技監視民眾的例子，包括利用通訊軟體微信來審查訊息的傳播，例如先前傳出因中國國家主席習近平與小熊維尼長相相似，微信使用者無法傳送小熊維尼圖片的狀況。而中國利用科技來監視異議份子的做法，在辛巴威等國家也有同樣的情況。

談到中國在新疆進行高壓統治的狀況，李香梅說，新疆因為廣設「再教育營」引發的人權危機近來備受關注，她曾訪問一位見證中國壓迫維吾爾人的婦女，這位好不容易離開新疆的婦女很想知道，怎麼樣才能讓美國以及世界其他地區的人在意新疆的狀況，並採取行動。

李香梅說，她也想問在場的大家：「我們夠在乎這件事、在乎到能夠採取行動嗎？」

來台出席論壇的國際講者還包括巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿可兒莫西（Aayat Alqormozi）；柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華（Mu Sochua）；越南歌手玫瑰（Mai Khoi）；俄羅斯民主維權人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）；脫北者池成鎬（Ji Seong-ho）等人。

另外還有科技人權對談、活動展覽「乘載自由的隨身碟」等。「乘載自由的隨身碟」的活動由奧斯陸論壇主辦單位、來自紐約的人權基金會發起，要將外界（包含南韓）資訊傳遞給北韓人民；人權基金會至今已收集超過6萬支隨身碟並陸續將它們送往資訊封閉的北韓。

論壇尾聲，人權基金會也宣布明年11月9日將再度於台灣舉辦奧斯陸論壇。（編輯：林孟汝）1071110