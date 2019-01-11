諾魯總統：反對一國兩制 是台灣忠誠朋友[影]

諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）（圖）伉儷訪台，11日在君悅酒店接受媒體聯訪，瓦卡會中以總統蔡英文致贈的烏克麗麗自彈自唱You're my best friend，象徵台諾邦誼。中央社記者施宗暉攝 108年1月11日

（中央社記者游凱翔台北11日電）諾魯共和國總統瓦卡今天說，諾魯與台灣不只是朋友更是家人，堅決反對一國兩制論點。瓦卡拿出總統蔡英文致贈的烏克麗麗，自彈自唱You're my best friend一曲，象徵台諾邦誼。

諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）伉儷應中華民國邀請，7日起至11日止來台國是訪問，外交部指出，這也是瓦卡擔任諾魯國會議員迄今，第15次造訪台灣；瓦卡伉儷下午則在君悅酒店進行媒體聯訪。

諾魯總統瓦卡致詞表示，非常高興能再次來到台灣，諾魯跟台灣之間的邦誼非常長久，而中華民國是非常優秀的國際公民，不僅互助互利，更推廣自由、和平、人權等國際價值，雖然知道有國家非常反對台灣，且刻意孤立台灣，但台灣應該充分參與國際社會。

媒體詢問，諾魯是否是台灣永遠的朋友。瓦卡回應：「我絕對是大力支持台灣，也是台灣忠誠的朋友。」瓦卡指出，他相信台灣，也對台灣有信心，過去十幾年來的邦誼，讓諾魯與台灣不只是朋友更是家人，誰也不能夠分離家人，會持續的互相協助，只要他擔任總統任內，就會持續支持台灣。

諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）11日在台北接受媒體聯訪，致詞時表示，非常高興能再次來到台灣，諾魯跟台灣之間的邦誼非常長久，而中華民國是非常優秀的國際公民，不僅互助互利，更推廣自由、和平、人權等國際價值。中央社記者施宗暉攝 108年1月11日

瓦卡說，中國的影響力越來越大，針對太平洋的一系列政策讓人感到擔心，而中國也是在利用太平洋國家，面對這些誘惑，諾魯絕不贊成，也不會參與。

瓦卡指出，諾魯身為台灣的友人、家人，絕對持續大力支持台灣，並跟台灣繼續合作。諾魯是非常小的國家，也跟台灣有許多合作關係；甚至諾魯也有許多年輕人到台灣學習，這對人與人間的關係、了解會有幫助，也加強了兩國的雙邊關係。

瓦卡回憶，去年9月舉辦太平洋島國論壇時，由於涉及尊重及對等問題，有事先告知不接受部長級以下人員參與，但中國卻派低階官員與會，還要求直接對話，這不符合規則、也不尊重，他對此非常不滿，因此阻止了中國代表發言。

瓦卡最後離開媒體聯訪現場時，也再次向現場媒體強調：「他堅決反對一國兩制的論點」；外交部事後表示，瓦卡總統也希望外交部再次向媒體說明這個論點。

特別的是，由於瓦卡總統擅於歌唱、演奏，記者會的尾聲特地拿出蔡總統致贈的烏克麗麗，現場自彈自唱歌手Don Williams的You're my best friend一曲，他說，這首歌的歌名就象徵著諾魯、台灣的邦誼關係，諾魯永遠是台灣的好朋友，也是家人。（編輯：張均懋）1080111

影片來源：中央社

諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）（圖）伉儷11日在台北君悅酒店接受媒體聯訪，瓦卡會中以總統蔡英文致贈的烏克麗麗自彈自唱。中央社記者施宗暉攝 108年1月11日