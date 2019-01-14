視察機場防疫作為 蘇貞昌嚴格要求防堵漏洞

行政院長蘇貞昌（中）14日一上任，立即到桃園機場視察防疫作業，下午進入管制區內行李轉盤區，了解海關及防檢局的稽查作業，並由檢疫犬示範檢測行李過程。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月14日

（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）行政院長蘇貞昌今天一上任，立即到桃園機場視察防疫作業，除要求防治文宣要清楚明白，更指示加強防堵防疫漏洞，對高風險地區旅客進行百分百查驗，全力防堵非洲豬瘟。

蘇貞昌一行人在下午2時40分抵達桃園國際機場第二航廈，在聽取農委會動植物防疫檢疫局新竹分局的簡報後，便進入管制區內行李轉盤區，了解海關及防檢局的稽查作業，並由檢疫犬示範檢測行李過程。

蘇貞昌聽取簡報後表示，檢疫工作當然要百分百進行，非洲豬瘟疫情一旦入侵，將造成台灣數千億元的損失，產業、生技、國安都會出問題，需要機具、人力，就是要百分百的支援。

蘇貞昌說，桃園機場現行看板設計字體過小，除非停下觀看、中英文對照，否則也只是布置，機場告知旅客的防疫事項，文字需一目了然，防治文宣不夠清楚，重點就是「肉品不能帶」這幾個字，違規就要罰錢，沒繳清就不可入境。

行政院長蘇貞昌14日到桃園機場視察防疫作業，他說，桃園機場現行看板設計字體過小，除非停下觀看、中英文對照，否則也只是布置。 中央社記者吳睿騏攝 108年1月14日

防非洲豬瘟，機場內擺設防疫犬布偶與警語，呼籲旅客配合防疫政策，以免受罰。中央社記者吳睿騏攝 108年1月14日

另外，對於手提行李尚未百分百的稽查，恐成防疫漏洞，蘇貞昌也立即指示防檢局及海關，針對高風險地區旅客進行百分之百的檢查，他說，沒有所謂「歧視」的問題，既然防檢局認為手提行李是漏洞，為了防疫更需嚴格執行。

蘇貞昌除了肯定海關同仁的辛苦，他表示，政府願提供機具、人力、經費等資源協助進行防疫工作，防疫不能打折、也不能採用抽驗的方式，自己從小撿廚餘養豬，也吃滷肉飯，深深知道防疫的重要性，請大家務必協助。（編輯：李錫璋）1080114

行政院長蘇貞昌（前左2）14日上任後立即前往桃園國際機場進行防疫作業的視察，除了要求防治文宣要清楚明白，更指示對高風險地區的旅客進行百分百的查驗，全力防堵非洲豬瘟。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月14日

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行政院長蘇貞昌14日到桃園國際機場視察非洲豬瘟防疫作業，他表示，現行看板設計字體過小，除非停下觀看、中英文對照，否則也只是布置，機場告知旅客的防疫事項，文字需一目了然。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月14日

行政院長蘇貞昌14日到桃園國際機場視察非洲豬瘟防疫作業，他表示，防治文宣不夠清楚，重點就是「肉品不能帶」這幾個字，違規就要罰錢，沒繳清就不可入境。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月14日