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研究：部落身體彩繪可顯著降低昆蟲叮咬

最新更新：2019/01/16 18:12
科學家認為，醒目的條紋圖案也能減少在大自然生活的人們，身體被昆蟲叮咬的次數。（圖取自Royal Society Open Science網站）
科學家認為，醒目的條紋圖案也能減少在大自然生活的人們，身體被昆蟲叮咬的次數。（圖取自Royal Society Open Science網站）

（中央社巴黎16日綜合外電報導）一項今天發表的新研究指出，原住民部落模仿斑馬條紋而畫在身上的傳統白條彩繪，能讓人體遭像馬蠅這類害蟲叮咬的次數，減少達10倍之多。

非洲、澳洲和東南亞的原住民部落，世世代代都會於文化慶典儀式時，在身上彩繪。

這些白色或灰色的彩繪原料，傳統上是以黏土、白堊粉、灰燼和牛糞混合而成，被廣泛認為有助原住民族在灌木叢和大草原的高溫下，降低體溫。

然而科學家現在認為，醒目的條紋圖案也能減少在大自然生活的人們，身體被昆蟲叮咬的次數。

科學家使用3個人體模型－膚色深、膚色淺、膚色深但塗上白色條紋，接著都在模型身體塗上一層薄薄的黏著劑以捕捉蟲子。

科學家在夏天將這些人體模型放在草原中央8週，然後統計每個模型吸引到的馬蠅和其他會咬人的昆蟲總數。

研究結果顯示，深膚色模型吸引馬蠅的數量，比淺膚色多2倍，比繪有白條紋的模型多10倍。

研究團隊相信，條紋會打亂人體所反映出光線的光譜兩端，使人體在馬蠅和其他昆蟲眼中，看起來不那麼美味。

作者發表於「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊研究提及：「在深色肌膚表面畫上典型白色條紋圖案的傳統人體彩繪，能有效阻絕會吸血的馬蠅，因為圖案對這些寄生蟲不具吸引力。」

匈牙利羅蘭大學（Eotvos Lorand University）生醫系的霍瓦特（Gabor Horvath）告訴法新社，驅蟲效果只是文化慶典所必要身體彩繪的附帶紅利，因為彩繪原本目的並非防蟲，只是剛好有這樣的效果。

霍瓦特說：「然而我們確信這些人清楚知道他們的人體彩繪，有驅逐馬蠅的作用」。（譯者：王品軒/核稿：陳亦偉）1080116

延伸閱讀
泰雅族原住民早期重要文化紋面 象徵這個意義
刊登在「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）的研究：
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