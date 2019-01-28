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北市聯醫和平院區15人流感群聚 8旬婦不治

最新更新：2019/01/28 19:43
影片來源：衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道

（中央社記者陳偉婷、梁珮綺台北28日電）台北市聯合醫院和平院區流感群聚今天新增一名重症死亡個案、82歲女性，疾管署副署長羅一鈞表示，疫情應已控制，將要求市聯醫提交檢討報告，並協同專家實地協助。

台北市立聯醫和平院區1月19日有多名護理師發燒，22日向北市衛生局通報13例群聚案，包含6名護理師及7名病患。23日召開記者會宣布和平院區爆發A型流感群聚時，增加到14人確診罹患A流。其中一名51歲女病患入院前感染流感，住院後於日前併發肺炎重症死亡。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天晚間表示，市聯醫和平院區流感群聚事件新增一名重症死亡個案，為原已被框列為接觸者的台北市82歲女性。

羅一鈞說，這名女性有糖尿病，因皮膚疾病住院，25日至26日陸續出現發燒及呼吸困難等症狀，在急診處進行流感快篩為A型流感陽性，隨後因肺炎住進加護病房，並通報疑似流感併發重症，今天病況惡化。和平院區表示，她於上午9時45分左右死亡，死因與流感相關性仍待疾管署研判。

和平院區醫務長陳修聖告訴中央社記者，這名82歲女性死者原來就有施打流感疫苗，流感群聚發生後，22日開始吃克流感，25日出院返家後持續服用克流感。個案顯示，疫苗、克流感雙管齊下，未必百分之百有效。

羅一鈞表示，24日協同台北市政府衛生局赴和平院區實地查訪後，確認醫院已落實相關隔離、預防性投藥等感染管制措施，認為該院區疫情應可獲控制。

不過，因重症死亡個案死因可能與流感相關，羅一鈞說，北市衛生局將要求市聯醫提出檢討報告，釐清死亡個案的感染源為醫護人員或其他住院病患及可歸責對象。疾管署也將協同專家團隊實地協助聯醫和平院區完成各項疫情控制工作。

整起群聚事件自1月10日截至目前共計15名個案，共有6名護理師、9名病患感染，相關接觸者共有81名，將持續追蹤監測至2月2日。（編輯：翁翠萍、黃于）1080128

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