全台急凍4疾病恐激增 胸悶痛快打119送醫

醫師表示，每當氣溫驟降，心肌梗塞、腦中風、肺炎、腸胃道出血患者也將大增，其中以心肌梗塞最致命。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北26日電）強烈大陸冷氣團南下，全台急凍。醫師表示，每當氣溫驟降，心肌梗塞、腦中風、肺炎、腸胃道出血患者也將大增，其中以心肌梗塞最致命，若出現胸悶、胸痛症狀應立即打119送醫。

台北醫學大學附設醫院急重症醫學部主任高偉峰今天受訪時表示，根據過去經驗，每當天氣突然轉涼，心肌梗塞患者也將大增，尤其是清晨、傍晚時分，從溫暖環境走到戶外，突然接觸到冰冷的空氣，血管容易快速收縮引發心肌梗塞。

心肌梗塞是相當致命的疾病，高偉峰說，多達一半以上的患者，還沒送到醫院心臟就已停止，常見症狀包括胸悶、胸痛，40歲以上民眾也可能出現上腹疼痛症狀。

他強調，一旦出現類似症狀，越早就醫救回的機會越高，因此務必立即撥打119叫救護車送醫，切勿自行開車或搭家人的車就醫，恐錯過黃金救命時機。

除了心肌梗塞，腦中風也是可能危害一生的嚴重疾病。根據統計，65歲以上老人家每8人就有1人面臨腦中風危害，但有8成以上民眾延誤就醫，恐導致失能、癱瘓等後遺症。

高偉峰指出，腦中風發病後4.5小時以內都是黃金治療時期，可以透過血栓溶解劑、取栓術移除阻塞腦部血管的血塊，最簡單的檢測方式就是「微笑、舉手、說句話」，微笑時單側臉不對稱、舉手時單側手無力、說話不清楚，只要符合上述一項，就應立即就醫。

冬天是流感等病毒活躍的時期，因此肺炎患者也會大增，同樣有奪命風險，建議發燒超過3天、痰很多的民眾應立即就醫。

此外，天氣冷、血壓容易飆高，加上飲食上麻辣、油炸食物較多，對於胃部和食道刺激較大，也容易導致腸胃道出血，若是大便黝黑、上腹痛或是吐出咖啡色的嘔吐物，都應提高警覺，儘速就醫。（編輯：吳佳穎）1080126