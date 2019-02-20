公投電子連署擬6月施行 需自然人憑證登錄

（中央社記者王承中台北20日電）中選會預告訂定「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」，明定未來連署公投案可使用自然人憑證進行電子連署，預計6月1日施行。中選會綜合規劃處處長高美莉今天表示，系統去年底已建置完成，目前還要進行資安測試。

公投法前年底經立法院三讀修正通過部分條文，並於去年1月公告施行，除大幅下修公投提案、成案及通過門檻外，也明定主管機關應建置電子系統，提供提案人之領銜人徵求提案及連署。中選會18日在公共政策網路參與平台公告，預告訂定「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」計14條，公告日期至4月19日。

根據中選會所提的草案指出，公投案提案經審核完成符合規定者，中選會應通知提案人之領銜人於10日內領取連署人名冊格式或電子連署系統認證碼，徵求連署。提案人之領銜人應備具自然人憑證，以自然人憑證登錄電子連署系統進行操作，並對連署人提供諮詢服務。

草案也明定，連署人進行電子連署時應以自然人憑證為之。連署期日的計算，以最先領取連署人名冊格式或電子連署系統認證碼的次日起算，提案人之領銜人應於6個月內，向中選會提出連署人名冊。本辦法自今年6月1日施行。

高美莉今天向中央社記者表示，目前草案還處於預告程序，歡迎各界提供意見。她說，公投法有規定中選會要用電子系統提供民眾提案與連署，整個系統去年底才建置完成，還要再做測試，並請第三方廠商進行資安測試，以及配合內政部戶政資訊系統的介接。

對於有立委質疑，自然人憑證發卡量連中選會公告的公投投票權人數的一半都不到，為何不使用健保卡。高美莉表示，中選會也知道人數有落差，但因為要符合電子簽章法規定，不是任何證都可以，必須是要經電子簽章法中同意的憑證機構所簽發的憑證，而健保卡則未列其中。

去年九合一大選合併公投舉行，中選會公告公投案投票權人人數為1975萬餘人，而內政部自然人憑證目前累積發卡數為657萬張。（編輯：王永志）1080220