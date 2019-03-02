林書豪替補上場進帳8分 暴龍2分險勝拓荒者[影]

多倫多暴龍1日在主場以2分差險勝波特蘭拓荒者，台裔球星林書豪（右）替補上場貢獻8分、1助攻。（圖取自twitter.com/raptors）

（中央社多倫多1日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天在主場迎戰波特蘭拓荒者，台裔球星林書豪替補上場16分鐘半時間貢獻8分、1助攻，暴龍終場119比117險勝拓荒者。

林書豪首節出手4次進3球攻下6分，但無助攻表現，暴龍以31比24領先邁入第2節。林書豪次節在剩下9分45秒被換下，未再有分數進帳。

林書豪在第3節倒數5分23秒時再次替補上場，繳出2分、1助攻，最後一節剩下8分鐘時被換下場。

暴龍整場大多處於領先，拓荒者全力反攻。兩隊終場前57秒打成113平手。拓荒者的里拉德（Damian Lillard）倒數46秒罰進1分。暴龍的勞瑞（Kyle Lowry）在剩35秒時攻進關鍵2分，隊友雷納德（Kawhi Leonard）倒數17秒罰進2球。

拓荒者的里拉德倒數13秒3次罰球全中，兩隊來到117平手，不過雷納德剩3秒時投進致勝球，助暴龍119比117獲勝。

暴龍的雷納德攻下38分、3籃板、5助攻；勞瑞19分、7籃板、10助攻；馬克．賈索（Marc Gasol）19分、8籃板、6助攻。

拓荒者方面，最高分是麥卡倫（CJ McCollum）35分，外加4籃板、5助攻。里拉德繳出24分、8籃板、6助攻。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1080302