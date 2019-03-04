台股史上頭一遭 尚凡董事長將為PTT鄉民辦法說

（中央社記者江明晏台北4日電）交友網站業者尚凡，近來股價節節高升，尚凡董事長張家銘出奇招，擬為PTT鄉民辦法說會，今天也親自發文向鄉民調查意願，獲網友熱烈迴響，有望成為台股史上頭一遭。

尚凡董事長今天凌晨在PTT股票版以chaming帳號發文：「有人想參加尚凡PTT股版第一次法說會嗎？」打算專門針對PTT股版鄉民辦法說會，並在PTT版上調查意願，立刻獲得網友熱烈迴響。

他指出，因為這一年多來常常有尚凡新聞，推文常說「出來辦法說會」，過去一年多還是兩年尚凡沒參加也沒辦過法說會，比較專注在產品開發跟投入新的事業，想詢問大家參加「尚凡實體法說會」的真實意願。

他說明，「尚凡實體法說會」10人成行，時間點預估落在3月中下旬的下午，可能在台北台大或師大附近，他還大方表示，願意參加法說的人可推文＋1，前100推文還送個雞排。

網友立刻熱情回應，該文章推文數目前已被推爆，有網友表示，「第一次辦法說會耶，弄個像同樂會也不錯啊」，董事長回應，尚凡有辦過法說會，但專針對PTT股版鄉民的，版主大大說這可能是史上第一遭，櫃買好像也覺得很有趣，願意提供場地。

網友也回應，「第一次看到CEO在股版po文」、「ptt什麼神人都有....」，也有網友認為，「這應該不能叫法人說明會，應該叫做鄉民說明會」。

而尚凡股價漲勢驚人，也成為網友關注焦點，2018年2月尚凡股價約在40多元的水位，隨後在基本面加持下，股價節節高升，今年1月更來到173元的波段高點。

對此，董事長還開玩笑回應，「上次PO文是2018年中，那時候股價只有60幾元，有買抱到現在都160了，應該是要請我吃雞排了吧」，但他也強調，股票投資有賺有賠，還是靠大家個人自行判斷。

尚凡接受中央社記者訪問時表示，此法說會能否成行，還是要看PTT上「填單」的結果，目前還在追蹤中，但超過10人門檻的機率很大。

針對辦鄉民法說會的發想，尚凡說明，由於董事長是資深鄉民，先前有很多鄉民推文「要董事長出來面對」，這個法說會算是實現對鄉民的承諾，目前朝向對法人、鄉民、媒體召開的方向進行，而櫃買中心則認為只要符合法令就可以舉辦。（編輯：趙蔚蘭）1080304