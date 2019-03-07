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黨產條例疑違憲 婦聯會案法官聲請釋憲並停審

最新更新：2019/03/07 19:15
婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，提起行政訴訟。（中央社檔案照片）
婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，提起行政訴訟。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北7日電）婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，提起行政訴訟，台北高等行政法院承辦合議庭認為 「黨產條例」有違憲疑義，日前聲請釋憲及裁定停止訴訟程序。黨產會可抗告。

全案緣於，不當黨產處理委員會以婦聯會受中國國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例相關規定，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，並凍結名下資產。

婦聯會提起行政訴訟，台北高等行政法院承辦合議庭去年11月初裁定，認為「黨產條例」有牴觸憲法疑義，已有另案聲請大法官釋憲，於大法官釋憲公布前，停止訴訟程序；黨產會不服，提起抗告，請求廢棄原裁定，最高行政法院調查後認定，本案承審法官們未聲請釋憲，而是以另案事件聲請釋憲作為停審理由，對訴訟當事人權利保護不足，將原裁定廢棄。

台北高等行政法院承辦合議庭日前向司法院大法官聲請釋憲，並且裁定於大法官釋憲公布前，停止訴訟程序。黨產會可抗告。（編輯：張銘坤）1080307

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