立委補選前最後假日 台南選將忙衝刺

無黨籍台南市立委補選候選人陳筱諭（前右）10日推出以大型板車改造而成的行動競選總部，將陸續開到選區內的各行政區宣傳參選政見和改革理念。中央社記者楊思瑞攝 108年3月10日

（中央社記者楊思瑞台南10日電）今天是台南市立委補選投票日前最後的週日，無黨籍候選人陳筱諭下午推出行動總部掃街，國民黨候選人謝龍介晚間到新市區夜市拜票，民進黨籍候選人郭國文下午舉辦大型造勢活動。

陳筱諭下午在佳里區子龍廟舉辦行動競選總部亮麗上路記者會，並率青年軍搭上這輛以大型板車改造而成的行動競選總部；從佳里出發繞行市區，隨後到善化、新市、新化掃街拜票，並重申主張特赦前總統陳水扁。

陳筱諭表示，陳水扁在臉書粉專發表影片支持新潮流推出的候選人，是因新潮流在選舉時又消費陳水扁。陳水扁的官司、自由與他兒子陳致中未來的政治前途都掌控在民進黨新潮流手中，這時候陳水扁怎能說出心內話。

她說，她的行動競選總部今天起繞行選區共14個行政區，她要向基層鄉親報告她的參選政見和改革理念。她深信陳水扁終能恢復自由，民進黨才能脫胎換骨。

謝龍介今晚選擇到新市夜市拜票，他說，現在對手拿他過去的言行斷章取義，對他抹黑、抹紅。但他會堅定為農漁民努力的信念，相信基層民眾對這一切會看得很清楚。（編輯：翁翠萍）1080310

台南市立委補選投票日前最後的週日，國民黨籍候選人謝龍介（前左）10日晚間到新市區夜市拜票，民眾上前與他合影。（謝龍介服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年3月10日