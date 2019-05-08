LINE加碼投資台灣30億元 拓展新服務與招募人才

（中央社記者吳家豪台北8日電）通訊軟體LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩今天宣布加碼對台投資1億美元（約新台幣30億元），將用於投資具有潛力的外部夥伴、加速新服務拓展，並持續大舉招募人才。

慎重熩（Jungho Shin）今天在台灣舉辦首場海外媒體見面會，會中分享LINE發展史與全球事業布局，以及對台灣市場的重視，並宣布加碼對台投資。這將是繼LINE Bank之後，LINE對台灣的另一筆重大投資。

慎重熩認為，LINE在台灣非常「接地氣」，這是因為台灣團隊確實地貫徹LINE所追求的適地化發展，也就是許多決策不僅只是由總部發動，而是回過頭來由總部支持台灣團隊基於對在地用戶需求的觀察，所提議推出的服務。

在LINE將邁向下一個成長階段之際，台灣成為LINE大舉投資的主要市場之一。慎重熩宣布將針對台灣市場投資1億美元，聚焦3大領域。

其一是投資台灣具潛力的外部夥伴，包含投資新創團隊或是進行企業併購，特別關注人工智慧、金融科技等創新科技領域。

其次是開發最佳服務，LINE將串連線上線下的生活服務，例如電子商務相關；發展金融科技，包括LINE Pay與LINE Bank；發展數位內容，主要為LINE MUSIC與LINE TV。

另外，持續招募人才，LINE高度重視服務的適地性，打造專屬本地市場的服務。要達到此一目標，必須重用在地人才，同時台灣更是LINE最早設立研發中心的海外市場，只要符合LINE企業發展領域的一流人才，都有機會成為LINER。

慎重熩表示，希望以自身經驗鼓勵所有的創業家，只要能創造令人感到驚艷的好服務，都有機會獲得LINE的資金挹注，與LINE攜手發揮創業精神，開拓數位領域。（編輯：楊玫寧）1080508