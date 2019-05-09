美將對中商品加徵關稅 經長：台灣有兩大機會

經濟部長沈榮津9日出席經濟部部務會議前受訪，對於美國將對中國2000億美元商品加徵關稅稅率調高至25%，沈榮津表示，對台灣而言可把握轉單及台商回流等2大機會。中央社記者廖禹揚攝 108年5月9日

（中央社記者廖禹揚台北9日電）美國將對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅25%，經濟部長沈榮津今天表示，美國此舉的確會影響台商在中國經營，但台灣能把握轉單及台商回流等兩大機會。

美國聯邦公報8日發布公告，自10日起，美國將調高中國2000億美元商品的關稅，稅率從10%調高至25%。

經濟部長沈榮津今天出席部務會議前受訪表示，這2000億美元包含約5724項貨品，台商主要受影響產業包括工具機、自行車、網通、電子資訊、汽車零組件等幾大類，若在中國大陸投資生產，勢必受到影響。

不過，沈榮津也指出，台灣相對來說也有兩個機會，首先是轉單效益，「產業界很厲害」，已有透過管道把握機會爭取到轉單；其次則是台商回台，將原本設在中國的生產基地移回台灣。

經濟部投資台灣事務所今年初開始實施歡迎台商回台投資行動方案，至上週已有47家廠商通過審查，帶回2398億元投資，提供超過2.3萬個本國就業機會；沈榮津說，加上今天會中通過案件，本週可能達成2500億元目標，經濟部也正在盤點目前掌握的案件，擬定新目標。（編輯：林淑媛）1080509