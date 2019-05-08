美中貿易戰延長 學者：台商赴美投資還會增加

（中央社記者劉麗榮台北8日電）美國揚言要對中國加徵懲罰性關稅。中經院東協研究中心主任徐遵慈提出台商因應美中貿易戰的4個投資選擇，其中，去年赴美投資20億美元創下新高，預期會再增加。

中華經濟研究院今天舉行「印太區域：新情勢‧新契機」研討會。會中討論印太區域經濟整合與產業發展趨勢及台商布局對策。

徐遵慈表示，台商投資布局考量的短期因素，自2017年至今，企業為避免美國貿易制裁波及或爭取轉單，開始思考調整海外布局。美中關稅戰雖可能暫時停歇，但兩國長期對抗成定局，中國大陸作為對美商出口的製造業出口基地，其長期優勢需重新評估。

徐遵慈說，貿易戰對台灣影響越來越明顯，去年第二、三季，雖出現轉單台灣現象，不過下半年出口明顯受到影響，今年1、2月出口衰退達4.1%。

根據統計，她說，近年台灣廠商對中國投資熱潮漸減，到東南亞、美國投資快速追趕，2017赴東南亞投資快速成長，2018年對全球投資創下新高，達143億美元，去年對美國投資20億美元也創歷史新高。對中國大陸投資逐年遞減，顯示廠商必須分散風險。

徐遵慈表示，台商因應美中貿易戰的投資選擇包括續留中國大陸、加快到東南亞或印度布局、選擇最終市場美國投資與台商回台等。

她說，去年7月美中開始互課關稅至今，貿易戰僵局未解，美國擬增加課稅範圍，將帶動更多廠商直接到美國投資。她預估，台商赴美投資金額去年達20億美金創新高，預期還會繼續增加。

永豐銀行資深副總陳松興分析，中美貿易戰要善了不容易，即使有短暫協定，明年可能繼續打，導致今、明兩年的全球金融與經濟不穩定。

陳松興說，美國經濟成長建立在債務上，簡單來說就是「泡沫」，繼續打下去，泡沫可能破滅，造成全球經濟成長快速下滑。

陳松興指出，過去大家認為貿易戰全面開打的可能性低，現在看來是「且戰且走」，若談判失敗，台灣過去擔任美中之間的產業鏈角色，後續可能要面對紅色供應鏈、美國主導的西方產業鍊，兩條線分別的發展，台商要及早做好準備。（編輯：黃國倫）1080508